تراند اليوم : رنا هويدي.. أثارت أزمة مع السعودية بسبب حديثها عن “السُعار الجنسي” (صور)

أحمد شعرانى

رنا هويدي الأسم الذي أصبح لا يمضي يومًا خلال الفترة الأخيرة دون ظهور إسمها في الأكثر بحثًا ضمن محركات البحث جوجل، وذلك كونها المُتهمة الخامسة في القضية الأشهر في وقتنا الحالي وهي قضية “الفيديوهات الجنسية” بعد القبض على منى فاروق شيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا.

رنا هويدي تِلك الإعلامية التي جدد لها اليوم قاضى المعارضات حبسها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، كانت قد أثارت أزمة كبيرة في 2017 بينها وبين السعوديين وذلك أثناء عملها بقناة mbc مصر، بسبب تدوينة كتبتها على صفحتها بـ “تويتر”، قالت فيها: إن الدول المُسماه بـ الإسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان “وقريبًا” مصر، هي أكثر الدول المُصابة بالسعار الجنسي والتحرش والأغتصاب والختان”.

وبعد نشرها لهذه التدوينة طالب عدد كبير من الشعب السعودي بطردها من قناة mbc التي تعمل بها وتقدم برنامج “حديث المساء”، خاصة وأن القناة مملوكة للسعودية، وذلك بعدما شعروا بالاهانة وأطلقوا هاشتاج “#سبالسعوديةوتعين_في_mbc”، ولم يكتفوا بذلك، بل وجّهوا اتهامات للقناة أيضا، محملين إدارتها مسؤولية ما حدث لدعمها “هويدي” بعد إهانتها للسعودية.

وبعد انتشار التغريدة بشكل كبير، تم إغلاق الحساب الذي يحمل اسم رنا دون وضوح من المتسبب في إغلاقه؛ هل إدارة القناة أم رنا أم شخص أخر، وقامت رنا بعمل حساب أخر يحمل اسمها ولكنه غير موثق لتوضح حقيقة الأمر وأن حسابها الأول تم سرقته ولديها الدليل، إضافة إلى أن ما تم نشره هو فوتوشوب، كما أكدت رنا عبر تغريدة أخرى أنها من المستحيل أن تسب السعودية لأنها بلدها الثاني.

لكن قنوات mbc كانت قد اتخذت إجراءاتها وأوقف رنا هويدي عن العمل، عقب إحالتها للتحقيق.