تراند اليوم : مبروك عليكم شهر رجب .. رؤية هلال شهر رجب & استطلاع هلال رجب :: اول ايام رجب ٢٠١٩ (اللهم بارك لنا...

متابعات / الخليج 365/ مبروك عليكم شهر رجب 1440-2019 ، كشفت الحسابات الفلكية أن يوم الجمعة القادم هي أول أيام شهر رجب للعام 2019 - 1440 في السعودية - مصر - فلسطين - تركيا - الجزائر - الامارات - أبو ظبي - سوريا - لبنان - المغرب - تونس- ليبيا .

حيث قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخميس 7 مارس هو المتمم لشهر جمادي الأخر، ويكون أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجرياً، فلكياً يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 وعدته ستكون 29 يوماً.

وصرح المعهد: “يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد وقوع الاقتران في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادي الأخر والموافق 6 مارس منن الشهر الحالي “يوم الرؤية”.

وأعلنت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب شمس “يوم الرؤية” في مدينة القاهرة وأيضاً في كل العواصم والمدن العربية والإسلامية، إلا داكا ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا.

وأوضحت الحسابات الفلكية غلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بعد 5 دقائق، وفي القاهرة بعد 7 دقائق، وفي باقي المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس هذا اليوم بمدد تتراوح بين 4 و8 دقائق، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 و13 دقيقة، ما عدا مقديشو التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس وداكار التي يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق، وأيضاً نواكشوط ولاجوس التي يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق.

اول يوم رجب 2019 -1440 :-

يحل علينا شهر رجب للعام 1440 - 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ

اليوم الهجري الميلادي الجمعة 1440/7/1 2019/3/8 السبت 1440/7/2 2019/3/9 الأحد 1440/7/3 2019/3/10 الإثنين 1440/7/4 2019/3/11 الثلاثاء 1440/7/5 2019/3/12 الأربعاء 1440/7/6 2019/3/13 الخميس 1440/7/7 2019/3/14 الجمعة 1440/7/8 2019/3/15 السبت 1440/7/9 2019/3/16 الأحد 1440/7/10 2019/3/17 الإثنين 1440/7/11 2019/3/18 الثلاثاء 1440/7/12 2019/3/19 الأربعاء 1440/7/13 2019/3/20 الخميس 1440/7/14 2019/3/21 الجمعة 1440/7/15 2019/3/22 السبت 1440/7/16 2019/3/23 الأحد 1440/7/17 2019/3/24 الإثنين 1440/7/18 2019/3/25 الثلاثاء 1440/7/19 2019/3/26 الأربعاء 1440/7/20 2019/3/27 الخميس 1440/7/21 2019/3/28 الجمعة 1440/7/22 2019/3/29 السبت 1440/7/23 2019/3/30 الأحد 1440/7/24 2019/3/31 الإثنين 1440/7/25 2019/4/1 الثلاثاء 1440/7/26 2019/4/2 الأربعاء 1440/7/27 2019/4/3 الخميس 1440/7/28 2019/4/4 الجمعة 1440/7/29 2019/4/5

فضائل شهر رجب 2019 :-

مع بداية شهر رجب من كل عام يثار الجدل حول فضائل شهر رجب وما يتم فيه من أعمال صالحات، فالبعض يرى أنه لا ميزة أو فضيلة في شهر رجب عن غيره من الشهور، والبعض الأخر يرى فضائل لشهر رجب وفقًا لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بعضها ضعيف إلا أن العلماء قالوا فيها إنه يقوي بعضها بعضًا.

على كل حال دعونا تعرف على شهر رجب وأفضلية الأعمال الصالحة فيه.. فشهر رجب من أشهر الله الُحرم، والتي جاء في فضلها الكثير من الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهر التهيئة لشعبان والتمهيد لرمضان.