تراند اليوم : اول ايام رمضان ٢٠١٩ (السعودية - مصر - فلسطين - تركيا - الجزائر - الامارات - أبو ظبي - سوريا - لبنان...

متابعات / الخليج 365/ كشفت الحسابات الفلكية عن الموعد الرسمي عن بدء شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية والعالمية ، للعام 1440 2019 في (السعودية - مصر - فلسطين - تركيا - الجزائر - الامارات - أبو ظبي - سوريا - لبنان - المغرب - تونس- ليبيا).

طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة والصحيحة شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة حيث سيتعذر فى ليلة الشك رؤية هلال رمضان حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو 2019، وعليه سيكون أول أيام رمضان 2019 فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومعظم دول العالم هو يوم الاثنين 6 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية شهر رمضان القادم سيكون 29 يوما فقط وأخر أيامه هو يوم الاثنين 3 يونيو.

هذا ويتقدم موقع "الخليج 365" للأمة العربية والاسلامية بالتهنئة القلبية الحارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولي عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.