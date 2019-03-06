تراند اليوم :  أرطغرل 138 | الحلقة 138 قيامة أرطغرل | الحلقة 138 Ertuğrul مترجمة للعربية

أرطغرل 138 | الحلقة 138 قيامة أرطغرل | الحلقة 138 Ertuğrul مترجمة للعربية على قناة اليرموك ودعوة | ارطغرل 138 الجزء الخامس الحلقة السادسة عشر 138 Ertuğrul مترجمة ،و يبحث الكثيرون عن “ارطغرل 138” مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 TRT 1، هو ما ينتظره الكثير من محبي الممثل التركي الوسيم أنجين ألتان دوزياتان، فيعد مسلسل قيامة أرطغرل واحد من أهم المسلسلات التي استطاعت أن تحصل على نسبة مشاهدة عالية، وننشر اليكم مواعيد قيامة ارطغرل 138 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul مترجم بالعربي، فلا نستطيع أن نقول في المجتمع التركي فقط، بل إن المسلسل استطاع أن يصل إلى الوطن العربي، وأصبح الجميع يبحث عن المسلسل وبالأخص الجزء الخامس والأخير من مسلسل قيامة أرطغرل الذي تتنوع فيه الأحداث وسيتم عرض العديد من أهم الأحداث التاريخية التي حدثت في تركيا أثناء الحكم العثماني، وكيف تمت حماية الإسلام من الفتك به من خلال أعدائه.

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مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138:

وها نحن الآن ننتظر مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الأولى 138بعد انتظار دام كثيرًا عقب انتهاء الجزء الرابع من المسلسل، فقد أصبح الجميع على أحر من الجمر في انتظار الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، وها نحن بصدد متابعة حلقاته، والذي سيعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة trt1 التركية.

فهذه القناة من القنوات التي اهتمت منذ بداية عرض الجزء الأول بمتابعة جميع الأحداث الخاصة بمسلسل قيامة أرطغرل وعرض حلقاته مرة أسبوعًا لجميع الأجزاء السابقة، حيث أن الأجزاء السابقة وصل عددها إلى أربعة أجزاء مختلفة وقد سُرد فيها جميع الأحداث التاريخة التي وقعت في القرن الثالث عشر في فترة ظهور القائد ارطغرل.

وهناك العديد من الأحداث التي تغيرت في الجزء الخامس، وأهمها موقع التصوير، الذي أعلن منتج المسلسل بشكل رسمي أن المكان قد تغير، ويرجع هذا إلى أنه قد شب حريق هائل أثناء تصويل الجزء الرابع مما أدى إلى تدمير المكان بالكامل، مما استدعى إلى ضرورة عمل مكان جديد لاستكمال تصوير حلقات الجزء الخامس.

احداث مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس:

وتدور أحداث الجزء الخامس على حقبة زمنية معينة، وهي القرن الثالث، وأغلب الأحداث ستدور حول منطقة حلب بالإضافة إلى منطقة إنطاكية، اللذان تصدان لهجمات المغول أخطر أعداء الإسلام على مر التاريخ، وليس المغول وحدهم، بل كان هناك عدو آخر يحاول السيطرة على عدد كبير من البقاع الأسلامية وهم التتار، الذين كانوا يحاولون فرض سيطرتهم على عدد كبير من المناطق.

والسبب الأساسي في خطورة هذا العدو آنذاك أن الدولة العباسية كانت تعاني من ضعف شديد، وكانت لا تقدر على مواجهة هذا الخطر الكبير، والذي زادت خطورته بمرور الوقت، وظهر آنذاك أرطغرل بن سليمان شاه، الذي حارب بكل قوته المغول، حرصًا على إبقاء راية الإسلام مرفوعة في ذلك الوقت، ويمكنكم معرفة بقية الأحداث من خلال الحلقات القادمة من المسلسل.

بالإضافة إلى أن الجزء الخامس سيلقي الضوء على ما حدث في مدينة بغداد في ذلك الوقت من حروب عصيبة على يد المغول الذين حاولوا السيطرة عليها ولكن تصدى لهم أرطغرل شاه.

تذكر معنا احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

فقد شاهدنا خلال الجزء الرابع وبالتحديد في نهايته كيف استطاع البطل أرطغرل أن يقوم بإنقاذ ابنه الذي يسمى عثمان، وهو الذي سيتولى القيادة عقب وفاة والده أيضًا، كما أن القائد أثناء الجزء الرابع قام بزيارة عدد من القبور التي تخص من قتلوا من أفراد العائلة أو الأصدقاء، ثم بعد ذلك قاموا بالذهاب إلى سوغوت والتي تعتبر نقطة تحول في تاريخ الدولة العثمانية فهي كانت نقطة البداية في تأسيس الدولة رسميًا، كما أن هناك بعض الأخبار الحزينة التي وصلت إلى القائد الغازي التركي وأهمها قتل جون ألب

موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس:

يُعرض مسلسل قيامة أرطغرل على قناة تي أر تي التركية في التوقيت التالي:

في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسطنبول.

في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وستكون حلقات الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل يوم الأربعاءمن كل اسبوع حسب الإعلان الرسمي للموقع الرسمي للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذا الخبر سبب سعادة كبيرة وعارمة في محيط المشاهدين في الوطن العربي، والذين كانوا ينتظرون موعد انطلاق الجزء الخامس بنفاذ صبر كبير، فقد تم تأجيل عرض المسلسل عدة مرات سابقًا، وهذا كان يُسبب ازعاج كبير للجماهير، الذين أصبحوا مرتبطين بهذا المسلسل الرابع، ومنتظرين معرفة بقية الأحداث التي يسردها المسلسل والتي تخص الحقبة الزمنية الواقعة في القرن الثالث عشر والمعارك الدامية التي قام بها القائد أرطغرل واستكملها ابنه عثمان الأول من بعد وفاته.مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

ويمكنكم ضبط تردد جهاز الاستقبال على قناة تي أر تي على القمر والتردد التالي:

التردد القمر الصناعي معامل الترميز 11042 ترك سات 8400/ عمودي 10982 إيتويل سات 3000/عمودي

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138

اما القنوات العربية التى تنقل مسلسل ارطغرل الجزء الخامس فيمكن ضبط الرسيفر الخاص بكم عبر الترددات التالية:-

جميع القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس ترددها على النايل سات القناة التردد معدل الترميز تردد قناة قطر 10971 عمودي 27500 تردد قناة دعوة 10727 عمودي 27500 تردد قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 تردد قناة فور شباب 11316 أفقي 27500 تردد قناة الشرق 11137 عمودي 27500 تردد قناة وطن 11012 أفقي 27500

هناك بعض الأخبار المتداولة عن أنه من الممكن ألا تقوم قناة دعوة بإذاعة المسلسل، وهذا لم يتم تحديده حتى الآن، فإلى الآن لم يتم تحديد الموقف النهائي من إمكانية القناة من إذاعة المسلسل أم لا، ففي حال تحديد موقف القناة سنوافيكم بآخر الأخبار على الفور.

إعلان مسلسل ارطغرل الموسم الجديد علي قناة تي ار تي التركية على اليوتيوب”Ertuğrul”

واجه أبطال المسلسل العديد من التحديات والصعوبات أثناء تصوير حلقات المسلسل كما ألقينا الضوء أن مكان التصوير السابق قد تم حرقه، كذلك أثناء تصوير الحلقات الجديد تشب العديد من المعارك والقتال العنيف، ويحاول مخرج المسلسل أن يظهر كل شيء وكأنه واقعيًا حتى يستطيع إبراز الأحداث، وحتى يتمكن من إلقاء الضوء على المصاعب والمعاناة التي واجهت من يحاولون نصرة الدين الإسلامي من يد أعداء الدين في كل بقاع الأرض.

كما أننا سنتعرف من خلال هذا الجزء كيف كان يتعامل القائد أرطغرل مع أعداء الإسلام، وكيف كان يتعامل مع الأسرى، وكيف كان يطبق الدين الإسلامي في التعامل مع الأعداء، حتى عندما خلف عثمان الأول والده أرطغرل، فهو يتعامل مع الأعداء بنهج الدين الإسلامي والشرع.

أرطغرل متى وكيف مات؟ماذا ترك؟كم تزوج….؟

يمكنكم التعرف على التوقيت الذي توفي فيه أرطغرل بطل المسلسل الشهير قيامة أرطغرل بالإضافة إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى موته، وعدد الزيجات التي تزوجها من خلال متابعة أحداث المسلسل الشيق قيامة أرطغرل.

نتابع معكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز مشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل والتى سوف تعرض خلال الايام القادمة فتابعونا، وتواصلوا معنا من خلال التعليقات اسفل التقرير فى حاله وجود اى مشكلة او استفسار خاص بالحلقة القادمه من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

قيامة عثمان

أعلن محمد بوزداغ مؤلف مسلسل ارطغرل ان الممثل بوراك سيقوم بعمل دور عثمان ابن أرطغرل ، فى مرحلة شبابه فى “الموسم السادس” فهل سيكون أرطغرل نفسه موجود فى الجزء السادس مع ابنه وسوف يكون اسم الجزء السادس من مسلسل قيامة أرطغرل هو قيامة عثمان .

ملخص أحداث الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل وموعد العرض

قيامة ارطغرل “ertuğrul” الحلقة الجديدة من الموسم الخامس يوم الاربعاء كل اسبوع موعد عرض الحلقة 138 من الموسم الخامس ( 2 يناير الجاري) با7تركى على قناة trt ومترجم للعربية على موقع النور بعد العرض بثلاث ساعات ..

حيث يمكنكم مشاهدة أجدد الأحداث لمتابعة أحداث الجزء السابق من المسلسل، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة ومتتعة.

بدأ العد التنازلي لموعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

الحلقة 138 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس

الاعلان الذي أطلقه موقع المسلسل على الفيس بوك يمكنكم مشاهدته الآن قبل موعد نزول الحلقة 138 من قيامة أرطغرل وسنتابع معكم بقية الأحداث من خلال موقعنا في الحلقات المقبلة، لنشاهد معكم الأحداث التاريخية كما تجب أن تكون.

فتشاهدون في حلقات ارطغرل الموسم الخامس اجتماع أرطغرل، وسر صندوق السلطان علاء الدين، بالإضافة إلى محاولة دراغوس للوقوع بالقائد أرطغرل وابنه عثمان الأول وكيف استطاع القائد أرطغرل النجاة منها.

كما سنتعرف من في النهاية سيحصل على صندوق السلطان علاء الدين، فعندما وصل القائد أرطغرل إلى القصر المقصود وجد أن جيش المغول قد وصلوا إلى القصر بالفعل.

قيامة أرطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس

رابط موقع النور لمشاهدة الحلقة 138 من مسلسل أرطغرل، والتى تقوم قناة تي آر تي باذاعتها ، ويتم ترجمها عبر موقع النور ويتم رفعها الى موقع انور الان ونرفق اليك رابط الحلقة مترجمة للعربية.

الحلقة 138

حققت الحلقة الـاخيرة من قيامة ارطغرل نسبة 15.71 وهى اعلى نسبة مشاهدة يحققها المسلسل منذ بداية الموسم الخامس.

فى اخر احداث مسلسل ارطغرل الحلقة 138 أصبح هناك دليل واضح على ان غوندوز إبن ارطغرل من عشيرة الكايي هو من قام بقتل قائد عشيرة أومور وهى نهاية غامضة للحلقة 1 وتتضح مكر دراغوس للايقاع بارطغرل و ابنه غوندوز.

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