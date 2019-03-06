شاهد: أغلى سيارة في العالم

بلغ سعر السيارة الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"، المصنفة كأغلى سيارة في العالم، حوالي 19 مليون دولار، علما بأنه جاءت بهيكل أسود كي يتناسب مع اسمها.

وتميزت السيارة التي كشفت عنها شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير، بوجود 6 عوادم من الخلف، وفتحات هواء كبيرة، وأضواء حمراء ممتدة على طول الواجهة الخلفية. "بحسب روسيا اليوم".





كما وزودت السيارة السوداء، "بوغاتي" بمحرك جبار بسعة 8.0 لترات، وعزم 1479 حصانا، وسيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.4 ثانية تقريبا.

واستوحى مطورو هذه السيارة تصميمها من مركبة "57SC Atlantic" الشهيرة، التي اعتبرت أيقونة تصاميم، جون بوغاتي، وتعمدوا أن تكون السيارة الوحيدة من نوعها، والأغلى في العالم، ليتناسب الإعلان عنها مع الاحتفال بالذكرى السنوية 110 لتأسيس شركة "بوغاتي".