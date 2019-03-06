جدول امتحانات الدور الأول العراق 2019 جميع المراحل ” السادس الابتدائي -الثالث متوسط -السادس...

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية جدول امتحانات الدور الأول بالعراق 2019 لجميع المراحل الدراسية : الصف السادس الابتدائي – الصف الثالث متوسط- السادس الإعدادي ” وذلك لجميع محافظات العراق، عقب اعتماد جدول امتحانات العراق الدور الأول من قبل السيد الدكتور محمد إقبال الصيدلي، ومن خلال الجدول المتواجد بالمقال سوف يتعرف جميع الطلبة والطالبات على مواعيد بداية الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية ” السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الإعدادي، وبذلك سوف يقوم جميع الطلبة والطالبات بالتحضير لأداء الامتحانات بجميع المواد الدراسية والمراجعة الكافة تباعا لكل مواد الجدول الممتحنة، ويشتمل جدول امتحانات العراق الدور الأول 2019 لجميع المراحل الدراسية لك من الدراسات العربية والتركمانية والدراسات الكردية.

جدول امتحانات العراق الدور الأول 2019:

وسوف يشتمل جدول امتحانات الدور الأول بالعراق 2019 لجميع المحافظات والتي تشتمل على بغداد كربلاء كركوك الرصافة الكرخ البصرة الموصل الناصرية النجف الأشراف الأنبار المثنى وغيرهم من المحافظات.

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