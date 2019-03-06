تراند اليوم : باسم يوسف ينتقد “بي بي سي” ويتهمها بالمضلله

باسم يوسف ينتقد “بى بى سى” ويتهمها بالمضلله

الاعلامى المعروف خالد يوسف ينتقد قناة بي بي سي عربى ويتبرأ من اعلاناتها المشوقة والمبالغة عن برنامجة ويتخلى عن كل ماجاء بالاعلانات عن البرنامج وذلك عقب عودتة من جديد لبرنامجه الذى يقدمة بقناة بى بى سى ويضيف ان مايتم اذاعتة من تشويق عن البرنامج هو مضلل وليس صحيحا وانا ليس لى اى علاقة بالسياسة وبرنامجىة معروف للجميع واضاف باسم انة غير مسؤول عن اى كلام لا يقولة هو وااكد ان برنامجة ليس له علاقة بالسياسة من قريب او من بعيد

واوضح باسم يوسف الذى يعيش فى امريكا من عام 2013 ولم يعود لمصر منذ هذا التاريخ ومازال يقدم برنامجة عن الصحة وقدم الكثير من خلالة بخصوص الصحة واهميتها ومايتعلق بها ومايفيدها والامراض المزمنه وعلاجها وكل ماله علاقة بالصحة .

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واشار يوسف فى تغريدة على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوكقائلا ما معناه ” انه ليس مسؤول عن كل مايقال وانة لايقدم الا الصحة والكل يعلم ذلك ولست مسؤول عن اى تفاصيل اخرى .

فى الوقت الذى وصفة البعض بتراجع باسم يوسف عما قالة من قبل وماذكرتة القناة التى يعمل بها ، كما انتقض البعض الاخر اسلوب خالد يوسف فى تكذيب قناة يعمل بها ، واضاف البعض اذا كانت القناة مضللة فلماذا يعمل بها لحد الان ؟؟ّّّّ

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