تراند اليوم : اجازة شم النسيم ٢٠١٩

متابعات / الخليج 365/ يتسائل الكثير من المواطنين والطلاب والموظفين في جمهورية مصر العربية عن موعد اجازة شم النسيم ٢٠١٩ ، والتي يترقب لها الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لاستغلال هذا اليوم في التمتع بزيارة الاماكن الطبيعية .

حيث أعلنت الحومة المصرية أن يوم الاثنين 29 أبريل 2019 اجازة رسمية فيها لجميع الطلاب والموظفين والعاملين بمناسبة عيد شم النسيم .

إجازات شهر يناير 2019

فى شهر يناير، يوجد يومين إجازة رسمية وهى:

1- الإثنين 7 يناير 2019: عيد الميلاد للشرقيين

2- الجمعة 25 يناير 2019: الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة .

إجازات شهر فبراير 2019

لا يوجد فى شهر فبراير ، إجازة رسمية، سواء الاجازات الأسبوعية، والتى غالبا ما تكون يومى الجمعة والسبت.

إجازات شهر مارس 2019

لا يوجد فى شهر مارس ، إجازة رسمية، حيث يوجد مناسبة وطنية يوم الثلاثاء 19 مارس 2019، وهى الاحتفال بيوم تحرير طابا، ولكن لا تعد إجازة رسمية داخل مصر.

إجازات شهر أبريل 2019

يوجد فى شهر أبريل المقبل، يومان للإجازة الرسمية ضمن إجازات 2019 الرسمية:

1- الخميس 25 أبريل 2019: يوم تحرير سيناء .

2- الاثنين 29 أبريل 2019: يوم شم النسيم.

إجازات شهر مايو 2019

يوجد فى شهر مايو المقبل، يوم واحد للإجازة الرسمية فى 2019:

1- الأربعاء 1 مايو 2019: يوم عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2019

وفقا للتقويم الهجرى، فمن المقرر أن يكون عيد الفطر لهذا العام فى شهر يونيو المقبل، حيث تكون وقفة عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وتكون إجازات عيد الفطر خلال عام 2019، بداية من يوم الأربعاء 5 يونيو، وحتى الجمعة 7 يونيو 2019.

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بالإضافة إلى يوم الأحد 30 يونيو 2019 : الاحتفال بثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2019

يوجد فى شهر يوليو من عام 2019، إجازة ليوم واحد :الثلاثاء 23 يوليو 2019: الاحتفال بثورة يوليو 52

إجازات شهر أغسطس عام 2019

ووفقا للتقويم الهجرى، سوف يكون عيد الأضحى فى شهر أغسطس 2019 بالإضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية والإجازات كالتالى:

1- الأحد 11 أغسطس 2019: وقفة عيد الاضحى

2- الاثنين 12 أغسطس وحتى الخميس 15 أغسطس 2019 : عيد الأضحى.

3- السبت 31 أغسطس 2019: عيد رأس السنة الهجرية 1441.

إجازات شهر سبتمبر 2019

لا يوجد فى شهر سبتمر إجازات رسمية.

إجازات شهر أكتوبر 2019

يوجد يوم واحدة للإجازة فى شهر أكتوبر المقبل: الأحد 6 أكتوبر 2019 : يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر أكتوبر 73 .

إجازات شهر نوفمبر 2019

يوجد فى شهر نوفمبر المقبل إجازة يوم واحد: السبت 9 نوفمبر 2019 : المولد النبوى الشريف

إجازات شهر ديسمبر 2019

لا يوجد فى شهر ديسمبر إجازات رسمية ضمن جدول العطلات الرسمية فى مصر 2019.