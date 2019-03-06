تراند اليوم : مترجم ارطغرل 138 - قيامة ارطغرل 138 مترجمة شاشه كامله HD موقع النور - Tv alnoor ( قيامة ارطغرل الجزء...

متابعات / الخليج 365/ في الحلقة 138 يتمكن دراغوس من السيطرة على كيكاس وصندوق ، الذي كان يحمله بيبولات بأمر من الينجاك متجهاً به الى هولاكو خان ، أما ألينجان فيجن جنونه فور علمه بفقدان الصندوق وفقدان كيكاس ، في أحداث درامية مميزة للغاية ، وبأسلوب تشويقي كبير .

المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يبث مساء اليوم الاربعاء باللغة التركية عبر قناة TRT في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وبعد ساعة عبر عدد من المواقع العربية أمثال موقع النور وموقع نسائم ، المتخصيين بنشر حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل الموسم الخامس .

يمكنكم زوارنا الكرام التعرف على كافة الاحداث مسلسل ارطغرل من خلال الرابط التالي ، لموقع النور الذي ينشر جميع حلقات مسلسل ارطغرل الموسم الخامس باللغة العربية كاملة .

قيامة أرطغرل :-

يعد مسلسل "قيامة أرطغرل" من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة.

القنوات التي تذيع ارطغرل الموسم الخامس :-

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج، تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية :-

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

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– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي

رابط تي آر تي بث مباشر من خلال الرابط التالي .

بعض الشخصيات الأساسية في المسلسل:

"إنجين ألتان دوزياتان" (بالتركية: Engin Altan Düzyatan) بدور "أرطغرل". "إسراء بيلقيتش" (بالتركية: Esra Bilgiç) بدور "حليمة خاتون". "هوليا دارجان" (بالتركية: Hülya Darcan) بدور "الأم هايماه أنا". "سردار غوكهان" (بالتركية: Serdar Gökhan) بدور "سليمان شاه". "كآن تاشانار" (بالتركية: Kaan Taşaner) بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل". "ديدم بالتشين" (بالتركية: Didem Balçın) بدور "سلجان هاتون". "عثمان سويكوت" (بالتركية: Osman Soykut) بدور محي الدين بن عربي". "محمد شفيق" (بالتركية: Mehmet Çevik) بدور "ديلي دمير" حيث "ديلي Deli" تعني "مجنون" بالتركية، و"دمير Demir" تعني "حديد". هانديه سوباشي "(بالتركية: Hande Subaşı) بدور "آيكيز". "جنكيز جوشكون" (بالتركية: Cengiz Coşkun) بدور "تورغوت آلب" . "نور الدين سونماز" (بالتركية: Nurettin Sönmez) بدور "بامسي باي ريك". "جافيت تشاتين جونر" (بالتركية: Cavit Çetin Güner) بدور "دوغان آلب". "تورجوت تونتشالب" (بالتركية: Turgut Tunçalp) بدور "آفشين باي". "جلال آل" (بالتركية: Celal Al) بدور "عبد الرحمن". "رشاد ستريك" (بالتركية: Reshad Strik) بدور "كلاوديوس" أو "عمر". "سيردار دينيز" (بالتركية: Serdar Dinez) بدور "تيتوس". "باريش بآجي" (بالتركية: Barış Bağcı) بدور "نويان". "لبيب جوكخان" (بالتركية: Lebip Gökhan) بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان. "تشاداش أونور أوزتورك" (بالتركية: Çağdaş Onur Öztürk) بدور "فاسيليوس".

موعد بث ارطغرل

يعرض مسلسل ارطغرل مساء كل اربعاء على قناة TRT التركية الساعة 8 مساءاً، عُرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها، كما وتعرض نتفليكس المسلسل باللغة التركية وتتوفر الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.