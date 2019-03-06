مسلسل غصون في الوحل الحلقة 14 الرابعة عشر

تدور أحداث مسلسل غصون في الوحل، حول امرأة أربعينية تعاني من عقد ومشاكل نفسية كثبرة، تجعلها تحقد على الأخرين وتتخبط في المشاكل، وهو ما يؤثر بالسلب على حياتها، وعلى الكثيلا من الأشخاص الموجودين حولها في حلقات وأحداث المسلسل.

جميع الحلقات هنـــا

وتوضح بطلة العمل الفنانة هدى حسين، أنها تلعب لأول مرة هذا الدور، الذي سيمثل نقلة نوعية في حياتها الفنية، مؤكدة أن غصون شخصية تجمع كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها.

وأضافت أن غصون عاشت طفولة مؤلمة جعلتها تحقد على الأخرين وتسبب المشاكل لكل من حولها، مع الاخذ بعين الاعتبار الطفولة الصعبة التي عاشتها غصون، حيث لم تجد حناناً من أسرتها ولا المجتمع.

وتابعت الفنانة حسين: " الواقع المرير أدى إلى جعل شخصية غصون لا تبالي بالأخرين وهمومهم وأثر نفسياً عليها وجعلها تحقد على كل من حولها".