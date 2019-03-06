10 ملايين بايت تايلندي لمن يتزوج ابنة مليونير من تايلاند

يسعى المليونير التايلندي أرنون رودثونغ، لتنظيم مسابقة يختار من خلالها الزوج المثالي لابنته كارنسيتا (26) عاماً.

وقال رودثونغ ، حسب إرم نيوز:" إذا انتظرتُ الشخص الذي سيكون عريسًا لابنتي، فهذا سيستغرق وقتًا طويلًا، لذلك أدعوه أن يأتي مِن الآن".

وأضاف المليونير الذي يعمل في تجارة الفاكهة، :" إن ابنتي ترغب منذ مدة في الزواج، وسأقوم بتنظيم مسابقة لإيجاد زوج مثالي لها".

وأكد أنه سيمنح الشخص الذي سيتزوج ابنته 10 ملايين بايت تايلندي، أي ما يعادل نحو 314 ألف دولار.

من ناحيتها، أعربت كارنسيتا عن سعادتها حيال فكرة والدها، قائلة، ”لست انتقائية، أبحث عن شخص أستطيع الذهاب معه إلى فعاليات اجتماعية، والتقاط الصور معًا“.

وحسب وسائل إعلام محلية في تايلاند، فقد تقدم مئات الشباب للزواج من الفتاة، لكنهم بانتظار الإفصاح عن نوع المسابقة التي سينظمها لهم والد الفتاة.