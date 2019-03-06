تراند اليوم : {نظام فارس 1440} نظام فارس الخدمه الذاتيه الاداره العامه .. رابط نظام فارس 2019 الجديد

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قرائنا الكرام في المملكة العربية السعودية نقدم لكم رابط التسجيل المباشر المحدث لنظام فارس الجديد ، لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية ، الراغبين بالاطلاع والدخول الى نظام فارس الجديد للاستفادة من خدمات نظام فارس الالكترونية التي يقدمها الموقع.

حيث يستخدم المعلمون والمعلمات نظام فارس لتنفيذ طلباتهم واستعلاماتهم دون الحاجة إلى التقديم الورقي، فقط يقومون بالدخول إلى حسابهم في النظام واختيار الطلب الذي يريدون تقديمه.



ومؤخراً، أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم تغيير الرابط الرسمي للدخول إلى نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس الجديد ، وتم إلغاء العمل بالرابط القديم ، ابتداءً من يوم الأحد 25/2/2018، علماً أن التغيير سيتطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الخميس 22/2/2018 بداية من الساعة 3:00 عصراً.

كما أعلنت أن الرابط الرسمي المعتمد للدخول إلى نظام فارس هو (الرابط التالي ) وسيتم إلغاء العمل بالرابط القديم، ابتداءً من يوم الأحد 18/2/2018، علماً أن التغيير سيتطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الخميس 15/2/2018 بداية من الساعة 3:00 عصراً.

والخدمة الذاتية نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وعبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف "المعلم، أو الإداري" الحصول عليها، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آلياً.



ويمكن للمستفيدين من النظام تقديم طلب إجازة، وبدلات، وتمديد إجازة، وطلب تقاعد وغيرها من الطلبات مثل كشف الراتب، وبيان خارج الدوام، وبيان الانتدابات.