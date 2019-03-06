تراند اليوم : تفسير حلم الزواج للمتزوجه

تفسير حلم الزواج للمتزوجه ، والزواج هو شئ جميل وأكثر من يحلُم بالزواج هي الفتيات، فالزواج في الحلم هو شُعور جميل وفيه ارتباط قد يُغير الحياة، فهو اتحاد شَخصين واندماج بين اثنين لمعرفة أبعاد الشخصية، وكثيرًا ما يتمّ السؤال والاستفسارات من العَديد من الأشخاص عن حلم الزواج أو مشاهدة خاتم الخُطوبة في المنام، وسوف نسرُد في هذا الطرح عبر وطن تفسير حلم الزواج في المنام، وذلك لمعرفة تفسِير ما تحلُمون من أحلام لو كَانت مُزعجة أم جميلة وما تحمل بداخلها من حقائق ممكن أن تكون في الحياة الطبيعية.

تفسير حلم الزواج للنابلسي

يعتبر الشيخ النابلسي من أكثر المشايخ الذين لهم أثر كبير في تفسير الكثير من الاحلام التي نراها في المنام، لذلك يُعتبر من مشاهير المفسرين في العالم العربي للكثير من الاحلام بالأخص احلام الزواج .

في خير النكاح :

النكاح في المنام يُشير الى المنصب العظيم، ومن نكح عدوًا له فسوف يقهره، ومَن نكح واحدة من محارمه فسوف يدخل ارض الحرم، ويدل النكاح فِي المنام على تفريج الكروب وقضاء الديون، ومن نكح امرأة عارية فسوف ينجو من هم، ومن رأى أنّه قد نكح من الحور العين فسوف يظفر بامور دينية.

في شر النكاح :

والنكاح فِي المنام أو الحلم المصحُوب بالمني ووجب فِيه الغسل عند اليَقظة، فهُو احتلام ولاتفسير له وباطل، ومَن رأى أنّه نكح أمه في القبر فسوف يموت، ومَن رأى أن احد الكفار من الاعداء قد نكح امرأة مسلمة فسوف يغير عليهم الاعداء، ومن رأى انه ينكح امرأة زانية فسوف يظفر بدنيا حرام، ومن رأى انه كان ينظر الى امرأة عارية بدون علمها فسوف يقع في خطأ.

تفسير حلم الزواج للبنت

الزواج من السنن التي شرّعها الله في حياتنا، وهُناك من الناس من يرى الزواج في المنام او الخطوبة بالاخص عند العديد من الفتيات قبل الزواج وبعض المطلقات لهذا سوف نقوم بتفسير رؤية حلم الزواج للبنت.

فسّر ابن سيرين رؤيا الفساتين في الحلم على اختلافها، فأنواع الفساتين التي فسرها اربعة وهي: الصوفية والشعرية والقطنية والكتانية والمتخذة من الصوف مال، ومن الشعر مال دونه والمتخذة من القطن مال، ومن الكتان مال دونه وافضل الثياب ما كان جديدا صفيقا واسعا وغير المقصور خير من المقصُور خلقان الثياب وأوساخها فقر وهم وفساد الدين والوسخ والشعث في الجسد والراس هم، والبياض من الثياب جمال في الدنيا والدين، والحُمرة في الثياب للنساء رجل صالح وتكره للرجال لأنها زينة الشيطان الا أن تكون الحمرة في أزار او فراش أو لحاف، وفيما لا يظهر فيه الرجل فيكون حينئذ سرورا وفرحا والصفرة في الثياب كلها مرض قيل أنّ الحمرة هم والحمرة والصفرة في الجسد لا يضران لانهما لا ينكران ولا يستشبعان للرجال والخضرة في الثياب جيدة في الدين لانّها لباس من اهل الجنة والسود من الثياب صالحة لمن لبسها في اليقظة ويعرف بها وهي سؤدد ومال وسلطان وهي لغير ذلك مكروهة وثياب الخز مال كثير وكذلك الصوف، ولا نوع من الثياب اجود من الصوف الا البرود من القطن اذا لم يكن فيها حرير فانهما يجمعان خير الدنيا والدين واجود البرود الحبرة والبرود من الابريسم مال حرام وفساد في الدين والكساء من الخز والقز والحرير والديباج سلطان إلا أنّها مكروهة في الدين الا في الحرب فهو صالح الفستان الابيض في الحلم فسر المفسرون الفستان الابيض على انه حسن الدين، ويدل على الزواج واذا كنت سيدتي تعرفين من ستتزوجين يكن لك الخير من معنى اسمه يدل الحلم على ان الوالد اذا كان حيا فهذا يعني انه ما زالت له كلمة قوية عليك وانك ما زلت تتمنين الزوج المناسب لك والله تعالى اجل واعلى واعلم ونسبة العلم اليه افضل واكمل واسلم رؤيا مظاهر الزفاف وحدها معناها البهجة والفرحة القادمة ان شاء الله اما اذا كنت ترتدين فستان الزفاف او العرس في المنام في الوقت والمكان غير المناسبين هذا يعني انك تشعرين بانك في مكان او مرتبة في حياتك غير لائقة لك على الاطلاق او انك واقعة في علاقة غير مناسبة لك وفي قول اخر: اذا رايت انك ارتديت فستان عرس في المنام فهذا يرمز الى ان هناك علاقة شخصية في حياتك تحاولين تقييمها ومعرفة الى اي اتجاه تتجه وارتداء فستان عرس او زفاف في المنام يعني الاتجاه الى حسم علاقة مهمة في حياتك وفي حال رايت انك تبحثين عن فستان زفاف او عرس في يوم العرس او الزفاف هذا يدل على الضياع والتشتت ويعني انك تجهلين دورك وما عليك القيام به في موضوع معين يشغل حياتك اليومية.

تفسير حلم الزواج للمتزوج

يوجد العديد من المُتزوجين من تأتي لهم رؤية الزواج في الحلم، لهذا يقُومون بالبحث ومحاولة الاستفسار عن مثل هذه الاحلام، ليروا ما تحمِل فيها من خير وشر للزوج في حياته أو أن تكون هي مجرد أضغاث أحلام.

يدل الزواج في المنام على العناية من اللّه تعالى، وربما دلّ الزواج على الأسر والدين والهم والغم، فإن تزوج الإنسان امرأة مجهولة دلّ ذلك على قرب الأجل، والرحلة من دار إلى دار، وإن كان صالحاً للإمارة تولى، أو نال منصباً يليق به، وإن كان بزفاف حسب العادة فهو منصب أو صيت حسن، والزواج يُعبّر بالحرفة، فمن رأى أنه تزوج امرأة ثمّ ماتت، فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم، ومن رأى أنَه تزوج بأمرأة يهودية فإنَه يسعى في حرفة ينال منها إثما واجتراء على المعاصي، ومن رأى أنّه تزوج بامرأة نصرانية فإنّه يسعى في حرفة فيها باطل، وإن كانت مجوسية فهي حرفة بلا دين. ومن تزوج بزانية فهو زانٍ، ومن تزوج بزوجة سليطة فإنّه يقيد بقيد ثقيل. ومن تزوج بكلبة فإنه يملك أمراً دنيئاً، ومن رأى إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه ينال مالا. ومن رأى زوجته تزوجت برجل بزوجة السلطان نال ملكاً إن كان أهلاً لذلك، وإلاّ تولى ولاية، ومن تزوج بامرأة ميتة ظفر بأمر ميت قد يئس منه، وإذا تزوجت المرأة المريضة ولمن تعاين الزوج ولم تعرفه فإنّها تموت، وكذلك الرجل المريض إذا تزوج في منامه ولم يعاين المرأة ولم يعرفها فإنّه يموت، ومن زوج أمه فإنّه يبيع عقاره: وإذا رأت المرأة الحامل أنها تزوجت فإنّها تضع جارية، وإذا جليت كالعروس فإنّها تضع غلاما. وإذا رأت امرأة وكان لها ابن أنها تزوجت فإنّها تزوج ابنها، وإن تزوجت المرأة العازبة أو المتزوجة في المنام فإنها تنال خيرا. وإذا تزوجت المرأة برجل ميت تشتت شملها وافتقرت. ومن رأى أنّه تزوج امرأة وله زوجة أو زوجات أصاب خيار وسلطاناً بقدر جمال المرأة وهيئتها إذا عاينها وعرفها، فإن هو لم يعرفها وكانت تجهز له فإن ذلك دليل على موته، أو موت إنسان على يديه، ومن رأى أنّه تزوج ابنة شيخ مجهول فإنّه يصيب خيرا كثيرا، وإن رأى امرأة أنها تزوجت شيخاً مجهولا فإنّها تصيب خيرا كثيرا، وإن كانت مريضة شفيت من مرضها. ومن رأى أنه تزوج امرأة ميتة من محارمه فإنها يصل رحمها، وإن كانت حيّة قطع رحمها. ومن رأى أنه تزوج ذات محرم فإنه يسود أهله، والزوجة في المنام شريك أو عدو أو سلطان جائر أو خصم لدود أو ملك، وكل ما دلّت الأرض عليه من راحة أو تعب، أو خير أو شر فانسب للزوجة مثله لدلالته عليها.

تفسير حلم الزواج للمتزوجه

ترى بَعض النساء المُتزوّجات الحلم بالزواج رُغم أنّها مُتزوجة، لذلك تشعر بالتوتر من هذه الاحلام وما تحمل هذه الأحلام في المستقبل لها؛ لهذا تُسارع الفتيات المتزوجات بالبحث عن تفسير هذا الحلم.

من رأى أنه تزوج إمرأة شيخ أو أخته فإنه يُصيب خيراً كثيراً، وكذلك المرأة في رؤياها الزواج من هذا النوع ومن رأى رجلاً مريضاً تزوج وليس له إمرأة وزوجه مجهول دل على موته وحسن حاله فيما يصير إليه، ومن رأى أنه تزوج ذات رحم فإنه يسود أهل بيته ومن رأى أنه تزوج إمرأة ميتة ودخل بها فإنه يظفر بأمر ميت بحياله وإن لم يكن دخل بها ولا غشيها يكون ظفره في الأمر غير ثابت، وقيل من رأى أنه تزوج إمرأة ميتة من ذات محرمه فإنه يصل رحمها وإن كانت حية قطع رحمها وإن رأت إمرأة أن لها زوجاً وقد تزوج بها وهو ميت ودخل بها فإن ذلك نقصان لها في مالها وتفرق أمرها وتغير حالها وإن كان الميت دخل بها في داره وهي مجهولة فإنها تموت وقيل رؤيا الزواج تدل على ثروة وإصابة وغنى لقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ) ومن رأى أنه تزوج إمرأة ثم ماتت فإنه يسعى في أمر لا يحصل منه إلا الحزن وإن رأى أن المرأة التي تزوجها يهودية فإنها تأتي حرفة فيها ارتكاب فاحشة وإن كانت نصرانية فإنها حرفة باطلة وإن كانت مجوسية فهي مشغلة تورث ترك الدين ومن رأى: أنه تزوج زانية دلت رؤياه على حصول فعلها لقوله تعالى ( والزانية لا ينكحها إلا زان ) وإن كانت المرأة سليطة دلت رؤياه على أنه يقتل ومن رأى أنه تزوج بامرأة من رجل آخر وذهب بها إلى ذلك الرجل فإنه يزول عزه ومعيشته ومن رأى أن إمرأة تزوجت بزوج فإنها تؤول على ثلاثة أوجه إن كانت حبلى ولدت إبنة وإنها تسعى في تزويجها أو وقوع بينها وبين زوجها ومن رأى أنه تزوج إمرأة فغشيها فإنه يدل على الشرف وحصول ملك ما لم يملكه وإن رأت المرأة إنها متوجهة إلى زوج وهي مزينة وما وصلت إليه فإنه يدل على قرب أجلها وإن رأت إنها وصلت إلى زوجها وغشيها فإنه يدل على حصول منفعة وسرور لها بقدر زينتها ولباسها ومن رأى أنه تزوج بشيء من الحيوان من أي صنف كان فإنه يدل على أنه يتزوج بامرأة تنسب إلى ذلك الحيوان وإن رأى ما تزوجه من الحيوان موافقة فإنه يدل على أن المرأة التي نسبت لذلك توافقه على ما يقصده من مثل ذلك الحيوان فتعبير الفعل إن كان مشكوراً فهو محمود وإلا فضده.