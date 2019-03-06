تراند اليوم : موعد تسليم دعم الخبز ٢٠١٩ تاريخ تسليم دعم الخبز دفعة مارس 2019

متابعات / الخليج 365/ أكد مصدر مطلع في الحكومة الاردنية أن الحكومة ستباشر خلال ايام قليلة بصرف دفعة مارس 2019 من دعم الخبز لجميع المسجلين عبر الرابط الالكتروني الخاص بدعم الخبر في الاردن .

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في الاردن نشرت رابط الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات للحصول على دعم الخبز.

للدخول إلى الموقع وتقديم الطلب : (اضغط هنا)

وبيّن نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، الناطق الرسمي باسم الدائرة، أمس، أن شروط صرف الدعم النقدي تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع افرادها خلال عام 2018 عن 12 ألف دينار، أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله السنوي عن ستة آلاف دينار.

وطلبت الدائرة من أرباب الأسر بعد الدخول الى الموقع إدخال الرقم الوطني لرب الأسرة ورقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة، والانتقال بعدها الى تعبئة البيانات الأخرى المتعلقة بالعنوان ورقم الهاتف وتعبئة مجموع دخول جميع أفراد الأسرة في نفس دفتر العائلة المتحققة خلال العام 2018.

كما طلبت الدائرة من أرباب الأسر اختيار جهة الصرف التي يرغبون بإيصال قيمة الدعم من خلالها، والتي تتضمن إما عن طريق البنك المعتمد او من خلال الحساب البنكي أو من خلال المحافظ الإلكترونية (الهاتف النقال).