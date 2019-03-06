تراند اليوم : (متى) موعد المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الرابعة 2019 ؟!

متابعات / الخليج 365/ من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الرابعة من المحة القطرية الاسبوع القادم لجميع مستفيدي المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والعمال .

فلم يصدر حتى اللحظة أي تفاصيل حول وصول الدفعة الجديدة من أموال المنحة القطرية من الجانب الاسرائيلي الى قطاع غزة ، حيث تترقب آلاف الأسر المستفيدية من المنحة القطرية 100 دولار موعد الصرف الرسمي لاستلام الـ 100 دولار دفعة مارس 2019 .

فقد تداولت عدد من المواقع المحلية نقلًا عن مصدر قطري، أن عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستتم منتصف الشهر الحالي.

وأفادت وسائل الاعلام، بأن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وتجري عملية توزيع المساعدات القطرية من خلال مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وفق آلية التوزيع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المستفيدين، تجنبا لإحداث ازدحام بشري أمام مراكز التوزيع.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد قال في الخامس والعشرين من يناير الماضي أن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة.

رابط الاستعلام 100 دولار دفعة مارس 2019 من خلال الرابط التالي .