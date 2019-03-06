تراند اليوم : تفسير حلم الزواج للعزباء

تفسير حلم الزواج للعزباء ، ويأتي تفسير حلم الزواج للعزباء في المنام له دلائل كثيرة بحسب ما فسرة كبار مفسرين الاحلام، مثل ابن سيرين، والنابولسي وابن شاهين وغيرهم من علماء تفسر الاحلام، ويفسر علم النفس الاحلام على انها تبادل الافكار خلال اليوم، وان تفسير حلم الزاج في المنام يعد من الاحلام الجميلة التي تسعد العديد من الفتيات في رايتها.

فعامة البنات تحلم بحلول هذا اليوم الجميل، الذي يبرزها كملكة في حفل زفافها، وتحلم بحياة سعيدة برفقة زوجها، ولا بأس في مشاهدة البنت لزواجها في المنام، فهو امر يدلل على التفائل، ويرمز هذا الحلم على حدوث حدث عاطفي مستقبلا والله تعالي اعلى واعلم.

تفسير حلم الزواج في المنام

يفسر النابولسي حلم الزواج في المنام على انه يدل على العناية من اللّه سبحانه وتعالى وربما يدل الزواج ايضا على الاسر والدين والغم والهم، والدخول في الضمان او السعي في تولية المناصب الجليلة، فان تزوج امراة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.

تفسير حلم الزواج بامراة

يفسر ابن سرين العلامة في تفسير الاحلام، ان من راى انه تزوج بامراة فانه يسعى في حرفة ينال منها اثما واجتراء على المعاصي، وهناك تفسيرات كثير لبعض من الاحلام التي فسرها جلة من علماء مفسرين الاحلام ومنها: