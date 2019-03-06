تراند اليوم : تفسير حلم الخطوبة للعزباء

تفسير حلم الخطوبة للعزباء إن أحلامنا هي هبارة عن رسائل قيمة لمن يجيد قرائتها،و تفسير حلم الخطوبة في المناء له عبارة عن رساة لها الكثير من المعاني لكنها تحتاج لمن يفك رموزها ليخبرنا بفحواها ما إذا كان بشرى خير أم إنذارا من شر محتمل، وفي كلا الحالتين فأنت بحاجة إلى من يفتيك في رؤياك لتكون على علم بما ورد فيها من أحداث و أنباء تكون لنا مرشدة في إتخاذ قراراتنا اليومية، و ينخبركم في مقالنا هذا عن كل ما يتعلق بتفسير حلم الخطوبة في المناء على أيدي كبار المفسرين لما لهم من مصداقية و إطلاع واسع على تفسير الأحلام و معرفة فحواها و ما ترمي إليه من أمور نجهله، نترككم مع أفضل ما جاء في التفاسير .

حلم الخطوبة في المنام لابن سيرين

تفسير حلم الخطوبة في المناء لإبن سيرن حيث أول إبن سيرن حلم الخطوبة في المنام على أنه زواج ورتباط قريب بإذن الله تعالى، و شروع خطوبة البنت في المنام تشير الى زواج البنت من رجل صالح بدون احتفال او فرح ، وان كان في يوم جمعة دل على البركة والنعمة والخير ، وبناء الدار يدل على قرب الزواج ، اما فتح النوافذ فيدل على فتح الابواب الجديدة للرزق .