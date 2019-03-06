تراند اليوم : تفسير حلم الاسد للعزباء

تفسير حلم الاسد للعزباء ، ويعتبر تفسير الاسد في المنام وما تحمل من تفاسير كثيرة يمكن ان هذه الرؤية للانسان الحالم، فهناك العديد من الاسس التي تؤثر كثيرا على الحلم، فجميع الاحداث التي تحدث في الحلم لها انعكاس على التفسير، وهناك الكثير من الدلالات التي يمكن ان تشير الى تفسير رؤية الاسد في المنام، فالاسد كما هو معروف يعد ملك الغابة، لكن وجوده في المنام يرمي في القلب الخوف الكبير في داخل الانسان، فما هو تفسير الاسد في المنام وما هي الايجابية والسلبية التي يحملها هذا الحلم للانسان الحالم في حياته .

تفسير حلم الاسد في المنام

فسر ابن سيرين حلم الاسد في المنام بعدة تفاسير كبيرة، فربما دلت رؤيته على عافية المريض، واللبوة إمرأة شريرة عسوفة عزيزة الولد، وتدل رؤية الأسد على الجهل والخيلاء والعجب والعنت والتيه والدلال، وقيل الأسد في المنام عدو .

من رأى أسداً في منامه فإنّه يُؤوّل إلى سُلطان قاهرٍ جباٍر لعظَم خطره، وشدّة جسارته، وفظاعة خلقته، وقوّة غضبه. ويدلّ على المحارب، وعلى اللّص المختلس، والعامل الخائن، وصاحب الشّرط، والعدوّ الطّالب. وربما دلّ على الموت، والشدّة لأنّ النّاظر إليه يصفرّ لونه ويضطرب جنانه ويغشى عليه، أو السّلطان المختلس الظالم للنّاس، والعدوّ المسلّط .

من رأى أسداً داخلاً إلى داره فإن كان بها مريضٌ هلك وإلّا نزلت به شدّة من سلطان .

من رأى دخول الأسد المدينة فإنّه طاعون، أو شدّة، أو سلطان، أو جبار، أو عدوّ يدخل عليهم على قدرِ ما معه من الدّلائل في اليقظة والمنام، وإذا دخل الجامع وعلا على المنبر؛ فإنّه سلطان يجورُ على النّاس وينالهم منه بلاءٌ ومخافةٌ .

من رأى أنّه يَركب الأسد ركبَ أمراً عظيماً، إمّا خِلافاً على سلطانٍ يتسبب في نفيه، وإمّا أن يركب البحر في غير إبّانة، وإمّا أن يحصل أمرٌ لا يقدرُ أن يتقدّم أو يتأخّر فيه فيستدلّ على عاقبة أمرهِ بزيادة منامه ودلائله .

من رأى أنّه يُنازع أسداً فإنّه يُنازع عدوّاً، أو سلطاناً، أو من يُنسب إليه الأسد .

من رأى أنّه يركبه وهو ذلولٌ له، أو مطاوعٌ تمكّن من سُلطان جائرٍ جبّارٍ .

من رأى أنّه يهرب من أسد ولم يطلبهُ الأسد نجا من أمر يُحاذره .

من رأى أنّه يأكل من لحم الأسد أصاب مالاً من سلطان وظفرَ بعدوّه.

من رأى جلد الأسد فهو عدوّ، ومن قطع رأس الأسد فإنّ في ذلك نيلُ ملك وسلطان، ومن رعى الأسودَ صادق مُلوكاً جبّارين .

من رأى أنّ الأسد يصرعه أخذته الحمّى لأنّ الأسد محمومٌ، ومن خالطه الأسد وهو لا يخالفه فإنّه يأمن شرّ عدوه، وترتفع من بينهما العداوة، وتثبت الصّداقة .

من رأى أنّه يركبهُ وهو يخافه أصابه بلاء .

من رأى كأنّه قتل أسداً نجا من الأحزان كُلّها .

من رأى أنّه تحوّل أسَداً صار ظالماً على قدرِ حالهِ .

من رأى اللبؤة فهي ابنة ملك؛ فمن رأى أنّه أكل لحم لبؤة أصاب سلطاناً وملكاً كبيراً، ومن شرب من لبنها أصاب مالاً من سلطان وظفرَ بعدوّه.

تفسير رؤية الاسد بالحلم للنابلسي

فسر النابلسي رؤية الاسد في المنام بالعديد من التفاسير التي لها الكثير من الدلالات والتفاسير الخاصة برؤية الاسد بالمنام ومن اهم هذه التفاسير ما يلي .