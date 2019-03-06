تراند اليوم : تفسير حلم الاسد للعزباء

تفسير حلم الاسد للعزباء ، ويعتبر تفسير الاسد في المنام وما تحمل من تفاسير كثيرة يمكن ان هذه الرؤية للانسان الحالم، فهناك العديد من الاسس التي تؤثر كثيرا على الحلم، فجميع الاحداث التي تحدث في الحلم لها انعكاس على التفسير، وهناك الكثير من الدلالات التي يمكن ان تشير الى تفسير رؤية الاسد في المنام، فالاسد كما هو معروف يعد ملك الغابة، لكن وجوده في المنام يرمي في القلب الخوف الكبير في داخل الانسان، فما هو تفسير الاسد في المنام وما هي الايجابية والسلبية التي يحملها هذا الحلم للانسان الحالم في حياته .
تفسير حلم الاسد في المنام
فسر ابن سيرين حلم الاسد في المنام بعدة تفاسير كبيرة، فربما دلت رؤيته على عافية المريض، واللبوة إمرأة شريرة عسوفة عزيزة الولد، وتدل رؤية الأسد على الجهل والخيلاء والعجب والعنت والتيه والدلال، وقيل الأسد في المنام عدو .
- من رأى أسداً في منامه فإنّه يُؤوّل إلى سُلطان قاهرٍ جباٍر لعظَم خطره، وشدّة جسارته، وفظاعة خلقته، وقوّة غضبه. ويدلّ على المحارب، وعلى اللّص المختلس، والعامل الخائن، وصاحب الشّرط، والعدوّ الطّالب. وربما دلّ على الموت، والشدّة لأنّ النّاظر إليه يصفرّ لونه ويضطرب جنانه ويغشى عليه، أو السّلطان المختلس الظالم للنّاس، والعدوّ المسلّط .
- من رأى أسداً داخلاً إلى داره فإن كان بها مريضٌ هلك وإلّا نزلت به شدّة من سلطان .
- من رأى دخول الأسد المدينة فإنّه طاعون، أو شدّة، أو سلطان، أو جبار، أو عدوّ يدخل عليهم على قدرِ ما معه من الدّلائل في اليقظة والمنام، وإذا دخل الجامع وعلا على المنبر؛ فإنّه سلطان يجورُ على النّاس وينالهم منه بلاءٌ ومخافةٌ .
- من رأى أنّه يَركب الأسد ركبَ أمراً عظيماً، إمّا خِلافاً على سلطانٍ يتسبب في نفيه، وإمّا أن يركب البحر في غير إبّانة، وإمّا أن يحصل أمرٌ لا يقدرُ أن يتقدّم أو يتأخّر فيه فيستدلّ على عاقبة أمرهِ بزيادة منامه ودلائله .
- من رأى أنّه يُنازع أسداً فإنّه يُنازع عدوّاً، أو سلطاناً، أو من يُنسب إليه الأسد .
- من رأى أنّه يركبه وهو ذلولٌ له، أو مطاوعٌ تمكّن من سُلطان جائرٍ جبّارٍ .
- من رأى أنّه يهرب من أسد ولم يطلبهُ الأسد نجا من أمر يُحاذره .
- من رأى أنّه يأكل من لحم الأسد أصاب مالاً من سلطان وظفرَ بعدوّه.
- من رأى جلد الأسد فهو عدوّ، ومن قطع رأس الأسد فإنّ في ذلك نيلُ ملك وسلطان، ومن رعى الأسودَ صادق مُلوكاً جبّارين .
- من رأى أنّ الأسد يصرعه أخذته الحمّى لأنّ الأسد محمومٌ، ومن خالطه الأسد وهو لا يخالفه فإنّه يأمن شرّ عدوه، وترتفع من بينهما العداوة، وتثبت الصّداقة .
- من رأى أنّه يركبهُ وهو يخافه أصابه بلاء .
- من رأى كأنّه قتل أسداً نجا من الأحزان كُلّها .
- من رأى أنّه تحوّل أسَداً صار ظالماً على قدرِ حالهِ .
- من رأى اللبؤة فهي ابنة ملك؛ فمن رأى أنّه أكل لحم لبؤة أصاب سلطاناً وملكاً كبيراً، ومن شرب من لبنها أصاب مالاً من سلطان وظفرَ بعدوّه.
تفسير رؤية الاسد بالحلم للنابلسي
فسر النابلسي رؤية الاسد في المنام بالعديد من التفاسير التي لها الكثير من الدلالات والتفاسير الخاصة برؤية الاسد بالمنام ومن اهم هذه التفاسير ما يلي .
- من رأى الأسد في المنام فهو سلطان شديد ظالم غاشم مجاهر متسلّط لجرأته. وربّما دلّ على الموت لأنّه يقتنصُ الأرواح، أوعلى عافية المريض، واللبؤة امرأةٌ شرّيرةٌ عسوفةٌ عزيزةُ الولد . وتدلّ رؤية الأسد على الجهل، والخيلاء، والعجب، والعنت، والتّيه، والدّلال. وقيل الأسد في المنام عدوّ مُسلّط .
- من رأى الأسد من حيث لا يراه فإنّ الرّائي يَنجو ممّا يخاف، وينالُ الحكمة والعلم .
- من رأى الأسد قد قرُب منه نالهُ همّ من سلطانٍ، ثمّ ينجو منه .
- من رأى الأسد قد صرعه ولم يقتله فإنّه يصاب بحمّى دائمة، وإنّ السبع لا تفارقه الحمّى، أو أنّه يُسجن، وإنّ الحمّى سجنُ الله تعالى *من رأى أنّه يُصارع الأسد مرض لأنّ المرض يُتلف اللّحم، ومن صارع الأسد تلفَ لحمه .
- من رأى أنّه أخذ شيئاً من لحم الأسد أو عظمه أو شعره نال مالاً من سلطان أو عدو مسلّط .
- من رأى أنّه يركب الأسد وهو يخافه تعرّض لمصيبة لا يستطيع التصرف تجاهها، وإن كان لا يخاف فهو عدوّ يقهرهُ.
- من رأى أنّه ضاجع الأسد وهو لا يخافه أمن من مرضٍ .
- من رأى أن الأسد دخل إلى دارٍ وفيها مريض فإنّه يموت، وإن لم يكن فيها مريض دلّ على خوف من السّلطان .
- من رأى أنّه يتخوّف من أسدٍ ولم يعاينه فإنه أمن له من عدوه . ومن رأى أنّه عاين الأسد ورآه عنده دون أن يخالطه فيصيبه فزع من سلطان، ولا يضرّه ذلك. وربما دلّت رؤية ذلك على الموت وقرب الأجل .
- من رأى الأسد في بيته فيصيب سلطاناً وحياةً طويلةً .
- من رأى الأسد قد نابه منه شيء فإنه يناله من عدو مسلّطٍ بقدر ذلك .
- من رأى أنّه قاتل أسداً فإنّه يقاتل عدوّاً مسلّطاً .
- من رأى أنّه يتزوج لبؤةً فإنّه ينجو من شدائد كثيرة، ويظفر بعدوّه، ويعلو أمره، ويكون ذا صيت بين النّاس.
- من رأى أنّه يأكل لحم أسد فإنّه يصيبه مال وغنى من سلطان، أو يظفر بعدوّه . ومن رأى أنّه أكل رأس الأسد فإنه يصيب سلطاناً عظيماً ومالاً كثيراً . ومن رأى أنّه يأكل شيئاً من أعضاء الأسد فإنّه يُصيب مال عدوّ مسلّط بقدر ذلك العضو، فمن رأى أنّه أصاب من جلد أسد أو من شعره فإنّه يصيبُ مال عدوّ مسلّط، وربّما كان ميراثاً . والأسد يدلّ على المحارب، أو اللّص المختلس، أو العامل الجائر، أو رئيس الشرطة، أو الطالب .
- من رأى دخول الأسد المدينة فإنّه طاعون، أو شدّة، أو سُلطان جبارٌ، أو عدوٌّ يدخل عليهم.
- من رأى كأنّه قتل أسداً نجا من الأحزان كلّها، ومن تحول أسداً صار ظالماً على قدر حاله.