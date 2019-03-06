تراند اليوم : مشاهدة وتحميل مسلسل بيت الكبير الحلقة 34 الجزء الثاني جودة عالية جداً HD

متابعات / الخليج 365/

شاهد حلقة 34 من مسلسل الدرامي المصري البيت الكبير ، والذي يطرح قضايا اجتماعية هامة تجذب أنظار المشاهد العربي والمصري على وجه الخصوص ، في أسلوب درامي مشوق ، لجميع محبي الدراما المصرية الصعيدية .

شهدت حلقات المسلسل المصري البيت الكبير دراما وتشويق كبيرة ، حيث زادت عمليات مشاهدة الحلقة عبر موقع تويتر ، نظراً لاحتوائها على مشاهد وأحداث درامية مميزة جذبت أنظار المشاهد العربي لها .

تدور أحداث مسلسل البيت الكبير في إطار درامي تشويقي يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

البيت الكبير مسلسل قام ببطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان أحمد بدير، والفنانة سوسن بدر، والفنانة لوسي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان الأردني منذر رياحنة، والعمل من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، والفنان الأردني محمد بطاينة ومن إنتاج شركة الريادة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، لمالكها المنتج ممدوح شاهين.

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