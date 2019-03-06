تراند اليوم : ارطغرل ١٣٨ HD ارطغرل ١٣٨ الجزء الخامس HD مسلسل ارطغرل ١٣٨ الموسم الخامس HD ارطغرل الحلقة ١٣٨ مترجم...

مزيد من الاثارة والتشويق شهدتها ارطغرل ١٣٨ الجزء الخامس التي بثتها قناة TRT التركية مع تصاعد الصراع بين أرطغرل وألينجاك وقتل محاربي الغازي أرطغرل لمساعد يبولات، ورفض الاول تسليم كويكاس للمغول، وخوض معركته الاولى معهم.

وأرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل فيه كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.

وقائع الموسم الخامس

يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته وأبنائه الثلاثة وينصب نفسه كسيد للمنطقة بصفته أمير القبائل، حيث يقوم بإحياء أهل سوغوت وحمايتهم من بطش المغول كما ارتبط به أهل سوغوت المسيحيين ودخلوا تحت سيادته مع بنائه نظاما اقتصاديا واجتماعيا صارما يقوم على العدل وإغاثة المظلوم لأكثر من 10 سنوات. وفي ظل كل هذا تظهر شخصية "دراغوس" الذي يتنكر في زي طارق للأجراس ويقوم بإنشاء منظمة سرية من مجموعة من الجنود الصليبيين تهدف إلى القضاء على أرطغرل وقبيلته واستعادة أراضي سوغوت. كما تظهر شخصية نسائية باسم "إلبيلجي" تنتسب إلى قبيلة أومور التي تم تكليفها بجمع الضرائب بدلا عن أمير القبائل أرطغرل وانتقاما منه على قطعه ليد قائد دورية المغول الذي داهم قبيلته وحاول الاعتداء على هذه المرأة التي تم استضافتها في القبيلة مكافأة لها على إنقاذها لابن أرطغرل الأصغر "عثمان" الذي استطاع رغم صغر سنه إنقاذ أسرة "تيوكليس" المسيحية التي كان جنود "دراغوس" قد قاموا باختطافهم وحاولوا أخذهم إلى قائدهم. وفي هذه الأثناء يقوم رجال اللحى البيضاء بضم أرطغرل كواحد منهم، ويقوم بالسعي وراء صندوق سري كان قد خبأه السلطان المغتال علاء الدين كيكوبات يحتوي على خطة سرية للتخلص من المغول وبطشهم.

بعض الشخصيات الأساسية في المسلسل:

"إنجين ألتان دوزياتان" (بالتركية: Engin Altan Düzyatan) بدور "أرطغرل". "إسراء بيلقيتش" (بالتركية: Esra Bilgiç) بدور "حليمة خاتون". "هوليا دارجان" (بالتركية: Hülya Darcan) بدور "الأم هايماه أنا". "سردار غوكهان" (بالتركية: Serdar Gökhan) بدور "سليمان شاه". "كآن تاشانار" (بالتركية: Kaan Taşaner) بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل". "ديدم بالتشين" (بالتركية: Didem Balçın) بدور "سلجان هاتون". "عثمان سويكوت" (بالتركية: Osman Soykut) بدور محي الدين بن عربي". "محمد شفيق" (بالتركية: Mehmet Çevik) بدور "ديلي دمير" حيث "ديلي Deli" تعني "مجنون" بالتركية، و"دمير Demir" تعني "حديد". هانديه سوباشي "(بالتركية: Hande Subaşı) بدور "آيكيز". "جنكيز جوشكون" (بالتركية: Cengiz Coşkun) بدور "تورغوت آلب" . "نور الدين سونماز" (بالتركية: Nurettin Sönmez) بدور "بامسي باي ريك". "جافيت تشاتين جونر" (بالتركية: Cavit Çetin Güner) بدور "دوغان آلب". "تورجوت تونتشالب" (بالتركية: Turgut Tunçalp) بدور "آفشين باي". "جلال آل" (بالتركية: Celal Al) بدور "عبد الرحمن". "رشاد ستريك" (بالتركية: Reshad Strik) بدور "كلاوديوس" أو "عمر". "سيردار دينيز" (بالتركية: Serdar Dinez) بدور "تيتوس". "باريش بآجي" (بالتركية: Barış Bağcı) بدور "نويان". "لبيب جوكخان" (بالتركية: Lebip Gökhan) بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان. "تشاداش أونور أوزتورك" (بالتركية: Çağdaş Onur Öztürk) بدور "فاسيليوس".

موعد بث ارطغرل

يعرض مسلسل ارطغرل مساء كل اربعاء على قناة TRT التركية الساعة 8 مساءاً، عُرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها، كما وتعرض نتفليكس المسلسل باللغة التركية وتتوفر الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.