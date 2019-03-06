تراند اليوم : ابنة “رانيا يوسف” تُشاهد الفيديو الإباحي المنسوب لها مع خالد يوسف.. هكذا كانت...

نفت الممثلة المصرية رانيا يوسف، أيّ علاقة لها بالفيديو الإباحي، الذي تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مع المخرج المصري خالد يوسف.

وقالت أنه تمّ الزجّ باسمها في الفيديو الاباحي لأن اسمها أصبح في الفترة الأخيرة “تريند” والأكثر بحثاً وشهرة، ولهذا قام البعض بكتابة اسمها على هذا الفيديو من أجل “كسب المال والشهرة”.وفق رأيها

وأضافت أنّ أيّ شخص يريد أن يكتسب شهرة يضع اسم رانيا يوسف، مشيرة إلى أنّها لن تتهاون في حقها.

وقالت رانيا عن اليوم الذي عرفت فيه بانتشار الفيديو، إنّها استيقظت على مكالمات ورسائل من أصدقائها، وظلّت لمدة 3 أيام مُتوتِّرة حتى قدَّمت بلاغاً للنائب العام، مُعبِّرة عن سعادتها وارتياحها بعدما أمر النائب العام بالتحقيق مع الشباب الذين وضعوا اسمها على الفيديو.

وأكدت في تصريح لصحيفة “المصري اليوم” أنها لم تتواصل مع المخرج خالد يوسف خاصة أنّه لا علاقة لها بالفيديو المسرّب ولا تعرف عنه شيئاً.

وعن الإجراءات التي اتخذتها ضد مروجي الفيديو، قالت رانيا يوسف إنها قدمت بلاغا للنائب العام، طالبت فيه بمحاكمتهم وقدمت كل الأدلة التي تثبت أنهم من أظهروا ذلك ومعها فيديوهات وصور البنت التي أشاعوا أنها هي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى يكونوا عبرة لأي شخص تسول له نفسه استعمال أعراض الناس بهذا الشكل.كما قالت

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وقالت “رانيا” إن نشر تلك الاشاعات عنها يؤثر عليها بشكل كبير جدًا، مضيفة: “عندما تأتي ابنتي وتكلمني من المدرسة وتقول لي أصحابي يقولوا بأنك في هذا الفيديو، فسألتها هل فتحت الفيديو فقالت نعم، فهل هذه البنت هي أنا، قالت لا، فقلت لها ضعي الفيديو في عين أي حد يقولك ماما في الفيديو، وبناتي يتعرضن بالفعل لمشاكل نفسية”.

جديرٌ بالذّكر أن اسم المخرج خالد يوسف، يتداول الآن في قضية “الفيديوهات الإباحية” مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

واعترف الفنانتان في تحقيقات النيابة أنهما مارستا الجنس مع المخرج والبرلماني المعروف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.