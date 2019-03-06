تراند اليوم : خلف الحبتور الذي أيد الخمر والدعارة في دبي: لا أرغب في الاستثمار بمصر بسبب اوضاعها ولكن سأمول...

أبدى الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات، عدم رغبته في الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا على أن الوضع الذي تعيشه مصر صعب وغير مطمئن للاستثمار.

وقال “الحبتور” في حوار أجرته معه وكالة “رويترز”،ردا على سؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله “في الوقت الحاضر ليس لنا استثمارات في مصر. استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا”.

وأضاف قائلا: “نفكر في مصر وأعيننا عليها لكن الأمور فيها صعوبة وليست بالسهولة التي نتمناها. لا أستطيع تحديد وقت للاستثمار فيها.”

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وطالب الحبتور المسؤولين المصريين العمل على تسهيل الأمور وعمل ترويج ودعاية للاستثمار بها، على اعتبار أن الوضع الحالي غير مبشر للمستثمرين.

من ناحية أخرى، كشف “الحبتور” أنه اتفق مع المخرج المصري خالد يوسف على تمويل إنتاج أربعة أفلام له بميزانية مفتوحة رغم أنه لا يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.

وقال “الحبتور”: “الإنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج والسينما العربية”، مؤكدا “لا أتوقع ربحا ولا غنى أبدا من هذه الأفلام. اتفقت مع خالد يوسف على أن نبدأ بأربعة أفلام كبداية. لم نحدد أي مبلغ لإنتاج الأفلام لكن الميزانية التي سيحتاجها خالد ستكون موجودة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.