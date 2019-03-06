تراند اليوم : بعد تسريب صوره وهو يحتضن المذيعة ياسمين الخطيب.. فيديو إباحي للمخرج خالد يوسف مع فنانتين مصريتين

انتشر فيديو فاضح للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، وهما ترتديان ملابس شبه عارية للرقص، بجانب قيامهما بعمل أوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص قال البعض إنه رجل أعمال، بينما قال آخرون إنه المخرج خالد يوسف.

وظهرت الفنانتان وهما ترقصان دون وعي أو خوف من الفضيحة، وبسبب أن صورهما بدت واضحة تمامًا لا يمكن لأحد منهما الإنكار، عدا الرجل الذي كان معهما وانقسم الجمهور على شخصه.

وسادت حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، وعلّق العشرات بأصواتهم في فيديوهات خاصة بهم، على أنها ليست الفضيحة الجنسية الأولى لـ”يوسف”، وأن أفلامه وأعماله تتضمن أجزاء كبرى من الإباحية.

ولم يصدر أي تعليق من شيما الحاج أو منى فاروق عن الفيديو الذي تم تسريبه.

وحمّلت بعض تعليقات رواد التواصل الاجتماعي السخرية بينما حمّل البعض الآخر القانون في مصر مسؤولية تجاوز بعض كبار الشخصيات دون عقاب.

Advertisements

يأت ذلك بعدما علّق البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، على الصورة المسرَّبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحتضن المذيعة والإعلامية ياسمين الخطيب.

وكتب خالد منشورًا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قال فيه:”اعتدت على حملات ممنهجة، وشائعات مُغرضة، وكنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.

وكانت ياسمين الخطيب قد اعترفت في منشور لها بزواجها من البرلماني المعروف، قبل أن يقع الطلاق بينهما منذ سنوات.

وقالت الخطيب في منشورها:”منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي”.

وأضافت:”‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطُررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري”.