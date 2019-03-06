كندا تحطم الرقم القياسي بإنشاء أكبر متاهة ثلجية

دخلت كندا موسوعة غينيس بتشييدها أكبر متاهة من الجليد في العالم، باعتبارها الخيار الأنسب لفصل الشتاء، بعد سنوات عديدة من الشروع بإنشائها.

وحسب إرم نيوز، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، متاهة ”مانيتوبا“ الثلجية، الأكبر من نوعها في العالم.

وتبلغ مساحة المتاهة الكندية التي شيدت في مدينة ”كورن“، أكثر من 10 آلاف متر مربع، حسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية.

ودخلت متاهة ”مانيتوبا“ موسوعة غينيس العالمية، وتفوقت على الرقم القياسي السابق الخاص بمتاهة ”فورت ويليام بارك“ التاريخية في مدينة ”أونتاريو“، والبالغة مساحتها 5504 أمتار مربعة.

وقال صاحب المتاهة الترفيهية، ”كلينت ماسي“: ”إنه شعور رائع، فعندما يسألنا الناس عن المتاهة، يمكننا القول إنها الأكبر في العالم وفقًا لموسوعة غينيس“.

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وكشف ”كلينت“ أن بناء المتاهة من الثلج للمرة الأولى هذا العام، بعد سنوات من تشييد المتاهات من الذرة، تطلب نحو 300 شاحنة محملة بالثلوج، و1300 متر مربع من الجدران الثلجية.

وقال للوكالة: ”لقد شيدنا المتاهات من الذرة لسنوات عديدة، ولكن بناء المتاهة من الثلج بدا كخيار أنسب للشتاء“.