تعرف على أغنى امرأة في العالم

ذكرت مجلة فوربس الترتيب العالمي لأغنى الشخصيات في العالم واحتلت صاحبة شركة لوريال بيتانكورت مايرز المرتبة الـ 15 لتكون أغنى امرأة بثروة تقدر بـ 49.3 مليار دولار.

مايرز هي الحفيدة الوحيدة لمخترع صبغة الشعر ومؤسس الشركة أوجين شولر وتمتلك وأقاربها 33% من شركة لوريال، وتشغل مايرز منصب عضو في مجلس إدارة الشركة.

وسجلت ثروة مايرز زيادة بمقدار 7.1 مليار دولار، أو 17%، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسهم الشركة.

والجدير بالذكر أنه وبحسب تقارير فوربس، فقد كانت أغنى امرأة في عام 2018 هي أليس والتون، وتبلغ من العمر 68 عاماً، وهى الابنة الوحيدة لسام والتون مؤسس سلسلة متاجر وولمرت، وتحتل المركز الـ16 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، إذ تصل ثروتها إلى 46 مليار دولار، ومن أهم إنجازاتها بخلاف قطاع الأعمال، إنشاء متحف كريستيال بريدغيس للفن الأمريكي الحديث في العام 2011، في ضوء اهتمامها الكبير بالفنون، وفقاً لما ورد على "سبوتنيك".