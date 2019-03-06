شويكار تنفي إشاعة وفاتها.. أنا كويسة وزي القردة

نفت الفنانة المصرية شويكار (83) عاماً الإشاعة التي ترددت حول وفاتها، قائلة :" أنا كويسة وزي القردة".

وعبر مداخلة هاتفية، مع برنامج ”كل يوم“، الذي يقدمه الإعلاميان: وائل الإبراشي، وخلود زهران، على فضائية ”أون .إي“، قالت شويكار: “ أنا الحمد لله كويسة، وزي الفل، ومفروض الناس تتأكد من المعلومات، وأنا تليفوني متاح 24ساعة وأرد على المتصلين“، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن مثل هذه الشائعات مقصودة، حسب إرم نيوز.

وأضافت شويكار: ”من يطلقون هذه الإشاعات، يرددونها في كل وقت تتعمل فيه حاجة حلوة في البلد“.

ووصفت الفنانة المصرية ، الكذب بأنه ”فيروس يحتاج إلى مصل، وما سمّته ”قلة الأدب“ .

Advertisements

وعن متابعتها للأعمال الفنية الحالية، قالت إنها تتابع مسلسل ”أهو ده اللي صار“، موجهة التحية والتقدير لفريق عمل المسلسل، خاصة الفنانة سوسن بدر، التي وصفتها بـ ”أميرة الدراما“.

كما وصفت الفنانة المصرية، الكوميديا، بأنها صعبة، خاصة على العنصر النسائي، والصعوبة تتمثل في الجمع بين الوجه المقبول، وخفة الدم – حسب قولها.