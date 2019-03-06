تراند اليوم : منة شلبى للواجهة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف

منة شلبى للواجهة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف.

يرصد التقرير التالى ما توصلت اليه الاخبار حول تورط الفنانة المصرية منة شلبى فى قضية الافلام الجنسية وما ردت به الفنانة عقب هذا الامر.

فقد زجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسم فنانة مصرية مشهورة في قضية الفيديوهات الجنسية، المنسوبة لعضو البرلمان المصري والمخرج خالد يوسف.

وفيما لا تزال المعلومات متناقضة والتحقيقات مستمرة في قضية الفيديوهات بين الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وربط الأمر بالمخرج خالد يوسف، زجّ البعض باسم الفنانة منة شلبي في هذه القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمعها بيوسف، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

ووفقا لوسائل الإعلام قام خالد يوسف بخطبة الممثلة منة شلبي، لكنه انفصل عنها لرفض والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

وقامت وسائل إعلام بقص مجموعة من الصور للفنانة المصرية مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد أن هناك علاقة بين هذه الصور وارتباط الفنانة بقضية الفيديوهات، إلا أن معظم الصور كانت في أعمال فنية مشتركة بين الممثلة والمخرج.

ورغم الشائعات والأحاديث الكثيرة التي أقحمت شلبي في قضية المقاطع المنتشرة، إلا أنها تفاعلت مع هذه الأخبار بتجاهل ما يقال بشكل كامل، ونشرت مجموعة من الصور مع صديقاتها الفنانات والمخرجة المعروفة إيناس الدغيدي.

المصدر : وكالات