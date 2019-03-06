تراند اليوم : فيديو .. القبض على السيدة الخامسة في أفلام الجنس مع المخرج خالد يوسف

القبض على السيدة الخامسة في أفلام الجنس مع المخرج خالد يوسف أكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365″، القبض على الإعلامية رنا هويدي، خامس سيدات الأفلام الجنسية مع المخرج خالد يوسف، وذلك أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد، عقب صدور أمر من النيابة العامة بإحضارها، وضبط بحوزتها مبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام جهاز المباحث بإلقاء القبض على المذيعة رنا هويدي، لتكون السيدة الخامسة التي تتورط في فيلم جنسي مع المخرج خالد يوسف، حيث من المتوقع أن تمثل أمام القضاء خلال الفترة المقبلة.

وحاولت رنا هويدي الهروب خارج مصر، عقب صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وبالفعل نجحت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها، وضبط بحوزتها مبلغ مالي.