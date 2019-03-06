إصابات وضحايا جرَاء حادث طرق في البحرين

لقي شخصان مصرعهم فيما أدخل اثنين آخرين العناية المركزة، صباح اليوم الأربعاء، جرَاء حادث طرق وقع على "جسر الملك فهد" من جانب البحرين.

وتداولت وسائل إعلام بحرينية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وقوع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على ”جسر الملك فهد“، ما أدى إلى اندلاع حريق بالشاحنة، وسط أنباء عن وقوع ضحايا، حسب إرم نيوز.

فيما أشارت المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين، فيما أدخل اثنين آخرين العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة.

وقامت الجهات المعنية بإغلاق الجسر عقب الحادث المروع.

ولم يرد بعد أي بيان من الجهات الرسمية، كما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحريق الضخم الذي اندلع في الشاحنة، بينما ظهر أشخاص يقتربون من موقع الحادث، كما أظهر مقطع فيديو متداول وصول دوريات الشرطة والإسعاف والإطفاء.