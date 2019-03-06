مليار ين من كارلوس غصن للإفراج عنه في طوكيو

أكد محامي رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، اليوم الأربعاء، دفع وكيله كفالة تقدر بمليار ين في سبيل الإفراج عنه من مركز الاعتقال بعد حجزه لأكثر من مئة يوم منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وقال محامي غصن إن محكمة في طوكيو أمرت بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليار ين أي ما يعادل 8.94 مليون دولار أميركي، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، مع توقعات بإخلاء سبيله اليوم الأربعاء.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنها رفضت طعن ممثلي الادعاء، الذين طلبوا استمرار احتجازه على ذمة محاكمته بالتهم الموجهة إليه.

وأعرب محامي غصن، في وقت سابق، عن تفاؤله بإمكانية الإفراج عن موكله بكفالة، مع تعهد بخضوعه للمراقبة، مشيراً إلى أنه سيتبع استراتيجية جديدة للدفاع عنه.

ويمثل القرار انتصاراً للفريق القانوني الموكل بالدفاع عن غصن، في ثالث طلبات إخلاء سبيله بكفالة وسيسمح له قرار الإفراج بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع قبل بدء محاكمته.

وغصن مسجون في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة، بحسب "سكاي نيوز".