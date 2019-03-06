تراند اليوم : اسماء ضحايا محطة مصر .. اسماء ضحايا حادث محطة مصر .. اسماء ضحايا قطار رمسيس

اسماء ضحايا محطة مصر .. اسماء ضحايا حادث محطة مصر .. اسماء ضحايا قطار رمسيس ، أسماء ضحايا حادث حريق محطة مصر، في مستشفى الهلال وهم: "منصور محمد عمارة، وهدير مدحت عبدالحميد، وخالد محمد عبدالمنعم، وعبدالباسط علي أمين، ومحمد محمدي محمد، وناهد عبدالعال، وسوسانا الأمير، وإسماعيل محمد، ومحمد عادل إبراهيم، ومنى عبدالفتاح أحمد".

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، وذلك تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، فيما وصل هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى محطة سكك حديد مصر؛ لتفقد موقع الحريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق لإجراء معاينة تصويرية ومناقشة عدد من شهود العيان وتفريغ الكاميرات.