جدول الامتحانات الوزارية 2019 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨–٢٠١٩، مؤكدة أن الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية الابتدائية تبدأ في الـ ١٤ من أيار.

وتبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة في الـ28 من الشهر ذاته، فيما تجرى الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية في الـ27 من شهر ايار ايضا.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت مواعيد الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية في الـ ١٤ من أيار موعد بدء امتحانات المرحلة الابتدائية.

وأوضح أنه تم تحديد الـ 28 من ايار موعدا لاجراء امتحانات المرحلة المتوسطة فيما حددت الوزارة الـ 27 من حزيران المقبل موعدا لاجراء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية".

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وأضاف البيان أنه تم تحديد الـ ٢ من ايار المقبل موعد إجراء الامتحانات النهائية للمراحل الابتدائية غير المنتهية وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه.

وحدد الـ14 من أيار موعد اجراء الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية وتنتهي في الـ 23 من الشهر نفسه على أن يجري الطلبة امتحاناتهم الشفوية قبل أسبوع من موعد بدء الامتحانات.

ونوه الى أنه في حال كانت هناك عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فسينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، مشيراً إلى أن الامتحان سيبدأ الساعة الثامنة صباحاً وأيام السبت سيكون ضمن ايام الامتحانات.