شاهد: برنامج باسم يوسف الجديد على قناة CBC

نشرت صفحة "BBC News بالعربي" فيديو لمقدم البرامج الساخر باسم يوسف، وهو يعلن عن عودته في سلسلة من الحلقات ينتقد فيها نظام ما ولكن بتشويش حديثه عن هذا النظام.

باسم يوسف كان قد أعلن توقف برنامجه في 2014، وقرر مغادرة مصر بعد الحكم القضائي ضده بتغريمه 100 مليون جنيه، بسبب خلافات مع قناة CBC التي كانت تبث برنامجه "البرنامج".

وفي وقت سابق، كشف باسم يوسف خلال حواره مع قناة CBC الكندية أم الحكومة المصرية عرضت عليه العودة لتقديم برنامج ساخر جديد ولكن بشروطها وتدخل السلطات، ولكنه رفض.

وأشار الإعلامي الساخر، أن العرض يتكرر كل 3 أو 4 أشهر مع زيادة المبلغ المعروض لإعداد برنامج جديد، ولكنه أوضح أنه في حال قبل هذه الشروط سيصبح مضللاً للشعب المصري.