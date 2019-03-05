سحب يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار السادس 2019 (البطاقات الرابحة)

طالع الارقام الرابحة في نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 للإصدار الدوري السادس رقم (07) الجاري يوم الثلاثاء بتاريخ 5/3، على أن يكون السحب القادم بعد سبعة أيام من تاريخ اليوم، مع العلم أنه سيتم نقل كافة السحوبات من خلال موقعنا.

كما ارتفعت عمليات شراء بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي، للمشاركة والفوز في الجوائز التي تقدمها المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في دمشق، حيث طرأ على اليانصيب الذي شكل علامة مميزة من علامات معرض دمشق الدولي تطورا ملحوظا.

ومن أبرز التغييرات التي طرأت على السحوبات الجديدة، كانت من حيث نوع الورق الذي تطبع عليه البطاقات وقيمة الجوائز وعددها وتسمية الإصدارات وطريقة السحب والتوزيع.

يشار إلى أن السحب ينقل على الهواء مباشرة على القناة الفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية على مواقع التواصل الاجتماعي.