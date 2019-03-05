افكار هدايا لعيد الام 2019

يحل علينا بعد أيام مناسبة جميلة، يحتفل بها الجميع بأمهاتهم في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر هذا اليوم لفتةً رائعةً تحيي في قلوب الأبناء والأمهات الكثير من الحب والذكريات والكثير من المشاعر الجميلة والراقية، ويتخلل هذا اليوم تقديم بعض الهدايا الرمزية للأمهات.

ومن أهم هدايا عيد الأم لعام 2019:

حقيبة يد: كل أم تهتم بالحصول على حقيبة يد مناسبة لوضع حاجياتها فيها، وتُشكل حقيبة اليد المصنوعة من الجلد الهدية المثالية لكلّ أم، كما يُمكن تصميم حقيبة خاصة لها من خلال حفر الأحرف الأولى من اسمها عليها، ممّا يجعلها أكثر تميزاً وجمالاً.

وشاح: تفضل الكثير من الأمهات الاحتفاظ بوشاح في خزائنهن من الأجل الحفاظ على دفئهن خصوصاً خلال فصل الشتاء، وقد تقضي البعض منهن وقت طويل لحين تجديد الوشاح اللواتي اعتدن على ارتدائه، وفي هذه الحال سيشكل الوشاح الجديد هدية مناسبة للأمل وفرصة جيدة لمتابعة الصيحات الجديدة في عالم الأزياء.

Advertisements

المكياج: في كل عام تصدر أنماط وأساليب جديدة من المكياج، ويمكن أن نجد بعض الأمهات اللواتي لا يزلن يتبعن الأنماط القديمة من المكياج، مثل وضع ظلال العيون بألوان بعيدة عن الموضة في هذا المجال، ويمكن منحها علبة من المكياج الجديد على شكل هدية بمناسبة العيد.

شمعة: في حال الرغبة بإهداء الأم الشمع بهذه المناسبة، فيُمكن اللجوء إلى خيار أكثر ابتكاراً عبر طباعة صورتها وصورة من تحب على الشمعة لجعلها أكثر خصوصية.

مزهرية: بالنسبة للأم التي تحب جمع الزهور وحفظها في وعاء للاستمتاع برائحتها العطرة ومظهرها الجميل، يُقترح تقديم مزهرية ذات تصميم جميل وعصري للتتمكن من حفظ ورودها بداخلها بشكلٍ أنيق.

مجموعة من الأواني: الأمهات يستمتعن بإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة من حين إلى آخر، فيُنصح بإهدائهن مجموعة متميزة من الأواني المعدنية المعدة خصوصًا لهذا النوع من المناسبات.