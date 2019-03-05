الفنانة قمر تظهر في صورة جديدة مثيرة للجدل

أثارت الصورة الّتي نشرتها الفنانة قمر قبل أيام بصحبة الفنان وائل جسار حديث وجدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، وخاصة نشطاء موقع الفيس بوك، حيث وُجهت انتقادات كبيرة لكلا الطرفين.

وعلقت قمر على صورتها مع وائل جسار بالقول: "‏سعيدة جداً بوجودي في قطر مع صديقي الفنان العظيم وائل جسار لإحياء حفل معرض المجوهرات".

وسرعان ما أثارت عبارة "صديقي" إستغراب بعض رواد الإنترنت، الأمر الذي عرض وائل جسار لبعض الإنتقادات اللاذعة معتبرين أنّه إلتقط صورة مع فنانة هدفها إثارة الجدل في كل منشوراتها، دون أن تقدم أي محتوى هادف للجمهور العربي على صعيد الفن والغناء.