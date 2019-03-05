شاهد: أحمد العوضي يظهر في كواليس مسلسل جديد

ظهر الفنان المصري أحمد العوضى، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، في صورة من كواليس مسلسل الملكة، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني الدرامي 2019، دون الكشف عن أعمال أخرى لكلا الفنانين.

ويجسد الفنان أحمد العوضى خلال أحداث المسلسل، شخصية ضابط مباحث ويتعرض لكثير من المواقف بجانب بطلة العمل، كما ييسجل هذا العمل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجي فى الدراما التليفزيونية.

وشاركت عبد العزيز مع الشركة ذاتها في مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضي وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وأخرجه معتز التوني.

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش. وفق "اليوم السابع"