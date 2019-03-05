نشطاء باكستانيون يطالبون اليونيسف بإقالة بريانكا شوبرا بسبب تغريدة

أثارت تغريدةً نشرتها نجمة بوليوود بريانكا شوبرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سخط وغضب مجموعة من النشطاء الذين ينتمون إلى باكستان, ما جعلها في مرمى نيران الجماهير الباكستانية الغاضبة و دفعهم للقيام بحملةٍ ضدها وتقديم عريضة على الانترنت تُطالب إقالتها من منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة.

وتتضمن التغريدة إشادة بريانكا بالقوات الهندية على هامش الأزمة العسكرية والسياسية المتصاعدة من البلدين المتجاورين, الأمر الذي أغضب النشطاء ودفعهم للقيام بتقديم العريضة.

وتقول العريضة: "الحرب بين قوتين نوويتين لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الدمار والموت. وبصفتها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، كان من المفترض أن تبقى بريانكا شوبرا محايدة وسلمية، ولكنها تغرد لصالح القوات المسلحة الهندية، بعد أن غزت المجال الجوي الباكستاني، غير ذلك، فهي لا تستحق هذا اللقب بعد الآن، ولديها حاليًّا بضعة آلاف من التوقيعات."

إلا أنّ اليونيسف لم تعلق حتى الساعة على العريضة المطالبة بإقالة بريانكا من منصبها.

وكانت الاشتباكات العنيفة بين القوات الهندية والباكستانية قد بدأت منذ أكثر من أسبوعين، عندما قتلت سيارة مفخخة 40 من قوات حفظ السلام الهندية في منطقة بولواما في جامو وكشمير.

من جهة أخرى، استعرضت بريانكا قدرتها مؤخرًا على التمثيل في أحدث فيديو كليب لزوجها المغني نيك جوناس وشاركت بعض اللقطات من الأغنية المصورة عبر انستقرام, بحسب ما أورده موقع مجلة سيّدتي..