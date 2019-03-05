نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2019

حصلت وكالة سوا الإخبارية على نتيجة التنسيق الثامن للمرحلة الاولى لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2019 في محافظة الجيزة المصرية، وهي مرفقة الآن من خلال الرابط المرفق أدناه.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في بيان رسمي، أن التنسيق لا يشمل نتيجة إدارة الهرم، لافتة إلى إعلانها اليوم الثلاثاء، موضحة أن موعد دفع المصاريف للطلاب المقبولين، اعتبارًا من الاحد 10/ 3/ 2019.

وشددت المديرية على أولياء الأمور، الذين يواجهون مشكلة بضرورة التوجه للادارة التعليمية التابعة لمحل السكن وسيتم حلها على الفور.

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إلى أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوف يتم إعتمادها وإعلانها عبر موقع مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الجيزة على الرابط المرفق أعلاه. وفق "مصراوي"