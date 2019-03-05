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في مفاجأة لجمهورها، أعلنتْ الفنانة المصريّة، وفاء عامر، عن إصابتها بمرض نفسيّ، خلال الفترة الحالية، بسبب الضّغوط التي تتعرّض لها، بين الحين والآخر.
وأشادتْ وفاء، في لقاء تلفزيونيّ، بإعلان نجل الفنان المصريّ، أحمد السقا، عن مرضه النّفسيّ، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، لافتةً، إلى أنّها تذهب إلى طبيبة نفسيّة.
وأوضحتْ:"كلنا مرضى نفسيون، وأنا شخصيًا أذهب إلى طبيبة نفسية, علشان الشغل ببقى محتاجة أفضي نفسي وأفضي المخزون اللي بشوفه".
وأشارتْ، إلى أنّ الفنانة التونسيّة، درّة، اعتذرتْ لها، أثناء تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، أمام النجم، محمد رمضان، بشأن المشكلة التي حدثت، بسبب ترتيب الأسماء في تتر العمل.
وحول انفصال الفنانين، أحمد سعد، وريم البارودي، وزواج المطرب الشّاب من الفنانة، سمية الخشاب، قالت وفاء: "زواج أحمد وسمية كان متوقعًا، خاصة بعد المشكلات التي نشبت بينه وبين ريم قبل الانفصال، وكنا عاملين قعدة صلح وكانوا هيرجعوا لبعض بس النصيب بقي".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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