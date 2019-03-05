عمرو واكد : هددوني لو رجعت على مصر

أعلن الفنان المصري عمرو واكد أنه تعرض للتهديد بالحبس في حال عودته لمصر.

وقال واكد في منشور له عبر موقع تويتر:" انا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة ".





وأوضح واكد أن التهديدات لها علاقة بأحكام قضائية عسكرية مجموع سنوات الحكم فيها بالسجن ثماني سنوات، بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

وقال واكد في تغريدة أخرى:" التهديد كان كالآتي: بلغني انه محكوم عليا غيابي من القضاء "العسكري" المصري نيابة شمال القاهرة ب٥ سنين سجن وحكم آخر ب٣ سنين سجن بتهمتين نشر اخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي، أنا مواطن مدني أمتهن الفن".





وحسب واكد أنه خارج مصر حالياً وسفارة بلاده ترفض تجديد جواز سفره.

ويذكر أن واكد يشغل منصب شرفياً سفيراً للنوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي، ويعارض بشكل متواصل سياسة الحكومة المصرية وخاصة الإعدامات الأخيرة لمتهمين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.