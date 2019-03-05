تراند اليوم : xnxx خالد يوسف و رنا هويدى movs4u 2019 سكس رنا هويدى وخالد يوسف

خالد يوسف و رنا هويدى، تفاصيل فيديو الاباحي لخالد يوسف و رنا هويدى، تشهد فضيحة تسريب الفيديوهات الجنسية المسربة للنائب المصري “خالد يوسف” مع عدد من الفنانات والمشاهير العرب، ضجة اعلامية كبيرة ، حيث تم تداول الأخبار المتعلقة بالفيديوهات المسرب خالد يوسف مع فنانات المصريات بشكل كبير في عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي .

ففي فضيحة جديدة للمخرج المصري خالد يوسف، تم تسريب فيديو اباحي جديد مع المذيعة رنا هويدي ، رنا هويدى مذيعة ومخرجة تلفزيونية شابة عمرها 26 عاما كانت تعمل بالاذاعة ” اذاعة ال ام بى سى ” وتم طردها من الاذاعة ثم التحقت بقناة الغد وقدمت احدى البرامج بها، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي لخالد يوسف مدعين بانه يعود للمذيعة رنا هويدي .

فضيحة خالد يوسف الجنسية ورنا هويدى اليوم بدات عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الامن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعدالة .

هذا ويعتذر لكم “موقع الخليج 365” عن نشر فيديو الاباحي لرنا هويدي وخالد يوسف، نظراً لمخالفته للسياسة التحريرية للموقع ، واحتوائه على مشاهد اباحية .

يذكر أن أجهزة المباحث العامة في جمهورية مصر العربية تمكنت من ضبط أكثر من 250 فيديو اباحي لمشاهير مع مخرج مصري على خلفية الفيديو الجنسي الذي تم تداوله للفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف .

حيث تم اعتقال منى فاروق وشيماء الحاج ، كما وتمكنت النيابة العامة من اعتقال منى غضبان على خلفية فيديو جنسي لها مع مخرج مشهور تم تداوله بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات اباحية تعود لبعض المشاهير والفنانات في مصر أمثال رانيا يوسف ودنيا سمير غانم ، وعلا غانم ، وياسمين الخطيب ، فيما أكد أخرون بأن هذه الفيديوهات عارية عن الصحة .

في المقابل أصدرت رانيا يوسف بيان رسمي عبر حسابها على تويتر تدعوا لمقاضاة من يتداول فيديوهات تسيء لها ، محذراً جميع المواقع الاخبارية ومؤسسات الاعلامية من عدم التعامل مع هذه الفيديوهات وهذه الاخبار.