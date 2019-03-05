أحلام وسما المصري تحتفلان سوياً بمحمد الحلو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الفنانة الإماراتية أحلام تحتفل بعيد ميلاد الفنان المصري محمد الحلو في منزلها حيث أدت أغنية مسلسل ليالي الحلمية.

ونشرتْ الرّاقصة، سما المصري، مقطع فيديو للاحتفال بعيد الميلاد، مشيرةً، إلى حضور بعض الفنانين الآخرين للحفل، في الوقت الذي وجّهتْ فيه سما، الشّكر لأحلام على دعوتها، واستضافتها بمنزلها لحضور عيد الميلاد، كما وجّهتْ رسالة للحلو في عيد ميلاده الـ 64.

ونشرتْ سما المصري، الفيديو عبر صفحتها على إنستغرام، وكتبتْ: "كل سنة وأنت طيب يا أحن صوت في الدنيا، الفنان محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده، وميرسي للملكه الفنانة النجمة أحلام علي الاستضافة الحلوه دي، عيد ميلاد سعيد يا ملك الإحساس"، بحسب "فوشيا".