تراند اليوم : صور واضحة لمنى فاروق وشيما الحاج من فيلم إباحي مع خالد يوسف

رغم قرار النائب العام المصري، بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة، للمخرج خالد يوسف، والممثلتين الشابتين منى فاروق، وشيماء الحاج، إلا أن تسريب الصور مستمر في مصر وحول العالم الشرقي أو العربي ولا تزال تتحدث عن القضية التي تُعد من أكبر الفضائح التي شهدها الوسط الفني المصري على مدار القرن الواحد والعشرين بعد قضية دينا في القرن الماضي.

سُربت صورُ جديدةٌ لمنى وشيما من الأفلام الجنسية التي صورها خالد يوسف، تَظهران فيها بوضوح.

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كانت المحكمة أمرت بتجديد حبس المتهمتين، على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترفتا بكل ما جاء في الفيديو المنسوب إليهما، وأقرا للمرة الأولى أن من ظهر معهما في الفيديو هو المخرج خالد يوسف.

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