سارة نخلة تشارك ياسمين صبري بطولة حكايتي

عادت الفنانة سارة نخلة لتصوير مشاهدها في مسلسل حكايتي بمشاركة الفنانة ياسمين صبري، الأسبوع المقبل في الإسكندرية، ومن المقرر عرض العمل ضمن سلسلة الدراما الرمضانية.

وكانت سارة نخلة قد كشفت عن دورها في المسلسل موضحةً أنها تقدم دور "بيرى" وهى بنت متسلطة وغيوره وأنانية، وتربطها صلة قرابة مع "على" الذى يجسده أحمد صلاح حسنى وتقع فى حبه إلا أنه لا يبادلها نفس الشعور.

وأكدت سارة على سعادتها بالعمل فى مسلسل "حكايتى" بسبب وجودها مع فريق عمل متميز، بداية من المخرج أحمد سمير فرج المتمكن من أدواته، إضافة إلى شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتي تعتبر من أهم العوامل التي تجعل العمل مهماً ومهيئاً للنجاح والسيناريو المترابط للسيناريست محمد عبد المعطى .

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، بحسب اليوم السابع.