سكتة دماغية تودي بحياة الممثل الأمريكي لوك بيري

فارق الممثل الأمريكي لوك بيري، الحياة عن عمر يناهز 52 عاماً، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة، أثناء وجوده في منزله بـ Sherman Oaks ، في ولاية كاليفورنيا.

وتوفي لوك بيري، نجم مسلسلي 90210 و Riverdale، داخل مستشفى القديس يوسف، في بوربانك. "بحسب موقع سيدتي"

وقال مقربون من لوك، إن الأطباء قاموا بتخديره، على أمل منح دماغه فرصة للتعافي من صدمة السكتة الدماغية، لكن على ما يبدو كان الضرر شديداً للغاية.

وأكدت مصادر دولية، أنه: "تلقى المسعفون خبراً عن إصابته بسكتة دماغية في مقر إقامته، وعندما وصلوا إليه كان ما يزال مستجيباً ويتحدث، لكن حالته تدهورت".

