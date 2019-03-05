كلية الطب بجامعة الزقازيق تبدأ الإمتحانات التجريبية بنظام Online Exams

بدأت كلية الطب بجامعة الزقازيق، أولى تجاربها لأداء الامتحانات التقويمية للطلاب إلكترونيا بنظام online exam، حيث أدى طلاب الفرقة الثالثة والخامسة الإمتحانات التجريبية في بعض المواد على موقع الكلية ويؤدي طلاب الفرقة الرابعة امتحانهم التجريبي في مادة الطب الشرعي والسموم خلال أيام.

وتأتى هذه التجربة الجديدة في إطار نظام جودة التعليم في كليات الطب، وتوجهات الدولة ووزارة التعليم العالي بإجراء الامتحانات إلكترونياً تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق, والأستاذ الدكتور عبدالمنعم أبو شرخ عميد كلية الطب.

موقع نظام الإمتحان الإليكتروني بجامعة الزقازيق :

ونظام الإمتحان الإليكتروني الجديد يقوم به الطلاب من خلال موقع التعليم الإليكتروني بجامعة الزقازيق : http://moodle.zu.edu.eg/

كيف يحصل الطلاب على بيانات الدخول إلى الامتحان ؟

يحصل الطلاب على بياناتهم الخاصة بتسجيل الدخول إلى نموذج الإمتحان من خلال وحدة التكنولوجيا بالكلية, مما يسمح لهم بالولوج إلى نظام الإمتحانات وآداء الإمتحان في الأوقات التي تحددها لهم الأقسام من منازلهم, حيث يحصل كل طالب على درجته فوراً بمجرد الإنتهاء من الإمتحان.

أما عن نظام الإمتحان وكيفية تقييم النظام لدرجات الطالب :

فإن الُممتحن يقوم بإضافة عدد من الأسئلة من نوع MCQ مثلا (وهناك العديد من الأنواع الأخرى), ويحدد لكل سؤال درجته, وأيضا يحدد الوقت اللازم للامتحان, وما إذا كان بإمكان الطالب إعادة الإجابة على الامتحان أكثر من مرة (في هذه الحالة يُحدد أيضا كيف يتم إحتساب الدرجة: هل ستكون متوسط درجات المحاولات أم أعلى درجة في المحاولات) أو الإجابة لمرة واحدة فقط.

ومن جانبها أعلنت وحدة التعلم الإلكتروني بجامعة الزقازيق عن استعدادها لتحويل مقررات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلي مقررات إلكترونية واتاحتها على موقع التعليم الالكتروني وفقاً للضوابط والمعايير العالمية..