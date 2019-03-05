تراند اليوم : تعرف على انجازات الفنان الاردني الراحل "ابو عواد"

تعرف على انجازات الفنان الاردني الراحل "ابو عواد"

عمان/ الخليج 365

توفي الفنان الاردني من أصل فلسطيني نبيل المشيني اليوم السبت، في عمان عن عمر يناهز ( 79 عاماً) .

واشتهر الفنان المشني الذي بشخصية "ابو عواد" بعد تقديم مسلسل "حارة ابو عواد" على شاشة التلفزيون الاردني، كما شارك في العديد من المسلسلات وشغل المشني عام 2003 منصب عضو مجلس الاعيان الاردني .

وولد الفنان نبيل المشيني 1939 في مدينة القدس، وهو ابن الفنان إسحق المشيني، وشقيق الفنان الذي رحل في عنفوان شبابه أسامة المشيني.

وعمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة .