تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 138 مترجمة

ويعرض المسلسل على قناة "تي آر تي1 – 1TRT" كل يوم أربعاء في الساعة 8 مساءً، ووصل العرض حتى هذا الاسبوع للحلقة 138 ، وتدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

قصة قيامة أرطغرل

تدور الأحداث بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين.

كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً.

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها.

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة، وتتعامل معها بطريقة تراها مناسبة على مدى حلقات المسلسل.

يستعيد أرطغرل في أحداث الحلقة 138 كامل سوغوت وتنشب معركة حامية مع أبناء قبيلة أومور ويقوم أرطغرل ومحاربيه بالسيطرة على السوق وكافة ارجاء المدينة.

ويقول أرطغرل بأنه لم يأخذ هذا المكان بالسياسة بل جلبه بحد السيف القاطع.

ويضيف أرطغرل" مادمنا لا نريد أن نمحى من العالم يجب أن ننتشر في كل مكان".

وفي التوقعات يستعيد ارطغرل سوغوت بالقوة ويقتل ألينجاك ويسلم يبولات للمحاكمة.

قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

الممثلون والممثلات في قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة أرطغرل.

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي.

باريش باغجي بدور نويان.

سيردار دينيز بدور تيتوس.

جنكيز جوشكون بدور تورغوت ألب.

سردار غوكهان بدور سليمان شاه.

جافيت شاتين بدور دوغان ألب.

إسراء بيلجيتش بدور حليمة خاتون.

نور الدين سونماز بدور بامسي ألب.

سيتم اضافة الحلقة فور بثها يوم الاربعاء الساعة 8 مساءاً.