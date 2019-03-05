تراند اليوم : اسئلة مسابقة التربية والتعليم تخصص دراسات اجتماعية

اسئلة مسابقة التربية والتعليم تخصص دراسات اجتماعية الأن نقدمها لكم في مقالة توضح أهم أسئلة تخصص دراسات اجتماعية من داخل اللجان والمتوقعة في اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم في مادة الدراسات والجغرافيا ، وتداول المعلمين الذين تم اختبارهم اليوم في مادة التخصص خاصة مادة الدراسات الاجتماعية صور مسربة من داخل لجان مسابقة وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، تم التقاطها من جهاز الحاسب الآلي الخاص بلجان مسابقة وزارة التربية والتعليم.

نترككم مع الاسئلة

١- أى مما يلى أهم مفهوم يعبر عن الممارسة الديمقراطية؟

(أ) الانتخاب الحر. (ب) الاستفتاء المباشر. (ج) اختيار ذى الكفاءة. (د) اختيار أهل الثقة.

2- كانت الديانة السائدة فى مصر عند دخول الإسلام هى الديانة........

(أ) المسيحية. (ب) اليهودية. (ج) الوثنية. (د) الأتونية.

3- تكمن الاستفادة الحقيقية من وضع عنوان للخريطة فى......

(أ) فهم الخريطة. (ب) معرفة محتوى الخريطة. (ج) تفسير ظاهرات الخريطة. (د) تفسير رموز الخريطة.

4 - إذا أردت صعود أعلى قمة جبلية فى مصر فإنك تذهب إلى......

(أ) الصحراء الغربية. (ب) الصحراء الشرقية. (ج) شمال سيناء. (د) جنوب سيناء.

5 - يرجع سبب السيول الغزيرة على الصحراء الشرقية إلى سقوط الأمطار......

(أ) الصيفية. (ب) الشتوية. (ج) الفجائية. (د) طوال العام.6- تبعد مدينة الخرطوم فى السودان عن خط الاستواء مسافة ( ١٦٦٥ ) كم. فعلى أى خط تقع مدينة الخرطوم؟

(أ) ١٣ شمالاً. (ب) ١٥ شمالاً. (ج) ١٦ شمالاً. (د) ١٧ شمالاً.٧- رغم إتساع مساحة الصحراء الغربية فى مصر إلا أنها تتميز باستواء سطحها بسبب......

(أ) الأمطار. (ب) الرياح. (ج) كثرة الرمال. (د) ندرة المياه.

8- أول ثورة قومية فى مصر هى ثورة......

(أ) القاهرة الثانية ١٨٠٠ م. (ب) العرابية ١٨٨١ م. (ج) ١٩١٩ م . (د) يوليو ١٨٥٢ م.

9- انتقلت المؤثرات الحضارية الإسلامية إلى أوربا عن طريق جميع الوسائل التالية عدا......

(أ) حركة التجارة بين الشرق والغرب. (ب) الحروب الصليبية.

(ج) الدولة الأموية بالأندلس. (د) المصاهرات والعلاقات الاجتماعية بالشام.

10 يرجع إدخال الخديوى إسماعيل لتعليم البنات فى مصر إلى......

(أ) محاكاة الحضارة الأوربية. (ب) الإيمان بدور المرأة فى المجتمع.

(ج) نزعته التحررية. (د) الاستجابة لأوامر الباب العالى.11- يعد مطلب قيام سوق عربية مشتركة أمراً ملحاً، وذلك من أجل......

(أ) تكامل الموارد العربية. (ب) تصدير الفائض من المنتجات العربية.

(ج) تصنيع الخام العربى داخل أراضى عربية. (د) فتح أسواق خارجية للمنتجات العربية.

12- أحد الأدلة على استقلال الدولة هى......

(أ) الكتابات المنقوشة على العملة. (ب) عيار العملة ووزنها. (ج) المعدن المسكوكة منه العملة. (د) شكل العملة.13- الطبقة البورجوازية هى......

(أ) الأرستقراطية. (ب) الوسطى. (ج) العمال (د) الفلاحون.14- أهم نتائج معركة أبى قير البحرية ١٧٩٨ م......

(أ) القضاء على الأسطول الفرنسى. (ب) عزل الحملة الفرنسية داخل مصر عن فرنسا.

(ج) فرض الضرائب على المصريين. (د) فشل الحملة الفرنسية على مصر.

15- وقعت مصر مع بريطانيا معاهدة ١٩٣٦ م بصفتها دولة......

(أ) محتلة. (ب) حليفة. (ج) مستقلة. (د) مهزومة.16- تعرضت الدولة العباسية للإنهيار بفعل عدة عوامل أهمها.....

(أ) الصراعات الخارجية مع القوى المجاورة. (ب) الصراعات الداخلية والفتن والقلاقل.

(ج) تعدد الخلافات الإسلامية وتشتت المسلمين. (د) استقلال بعض الولايات عن الدولة العباسية.

17 - تتشابة أمريكا الشمالية مع أمريكا الجنوبية من حيث

أ- عدد خطوط الطول ب- عدد السكان ج- عدد دوائر العرض د - المساحة

18- أى من الدول الإفريقية الأتية تتميز بكثرة المراعى؟

(أ) السودان. (ب) أثيوبيا. (ج) رواندا. (د) زامبيا.

19- فشل المماليك فى مقاومة الفرنسيين بسبب كل ما يلى عدا......

(أ) تخلف أسلحتهم وخططهم الحربية. (ب) قلة عدد المماليك وسوء تنظيمهم.

(ج) مساعدة المصريين للفرنسيين. (د) وجود أسلحة حديثة مع الفرنسيين.20- العامل الرئيسى وراء الطفرة الكبيرة فى النمو السكانى العالمى......

(أ) التقدم الصناعى. (ب) التقدم الطبى. (ج) التطور العلمى والتكنولوجى. (د) ارتفاع مستوى المعيشة.21- تقع الدول الآتية فى منطقة الشرق الأقصى ماعدا......

(أ) اليابان. (ب) باكستان. (ج) الصين. (د) الهند.

22- يختلف دستور ١٩٢٣ م عن دستور ١٩٥٦ م بأنه......

(أ) مهد لبداية الحياة النيابية فى مصر. (ب) نص على حرية تكوين الأحزاب السياسية .

(ج) نص على أن تكون السلطة التشريعية فى مجلس منتخب. (د) حدد سلطات رئيس الجمهورية واجراءات انتخابه.

23- دراسة المجتمع الإنسانى تعنى فهم......

(أ) الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. (ب) الأحداث التاريخية والسياق الجغرافى.

(ج) الظروف الطبيعية والبشرية. (د) تفاعل الإنسان مع البيئة.

24- أي من المدن التالية تشرق عليها الشمس أولاً :

أ -الرياض . ب- مكة المكرمة . ج -جدة . د -الدمام .

25- - المظهر الأساسي للتضاريس في الوطن العربي هو :

أ- الجبال . ب -السهول . ج- الهضاب . د -الأودية .

26- الميزان التجاري هو :

أ-التعادل بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات . ب-توفير السلع الضرورية في الأسواق المحلية . ج-نشر الوعي التجاري بين الأفراد والتجار . د-حركة البيع والشراء لمختلف أنواع السلع .

27- افضل مقاييس الرسم على الخرائط هو:

أ-الكتابي . ب-النسبي . ج-الكلفاسري . د-الخطي . 28- الزيادة الطبيعية للسكان تعني :

أ-مجموع المواليد والوفيات . ب-الهجرة بأنواعها . ج-الفرق بين المواليد والوفيات . د-جميع ما ذكر .

29- تعد جامعة الدول العربية إحدى المنظمات :

أ-الدولية العالمية العامة . ب-الدولية العامة الإقليمية . ج-الدولية المتخصصة . د-المتخصصة الإقليمية . 30- عرف العلماء علم التاريخ بأنه :

أ-علم يبحث في أحداث الوقائع الحربية . ب-علم يبحث في أحوال الإنسان وتطوره . ج-علم نظري إنساني يبحث في حوادث الزمان من حيث التوقيت والتفسير والتحليل . د-كل ما يتعلق بخلفاء المسلمين .

31- من أهم أسباب الحملة الفرنسية على الشام :

أ-تمهيد الطريق لحلفائهم الإنجليز في الوصول إلى الهند . ب-حماية ورعاية المقدسات المسيحية في بلاد الشام . ج-مساعدة العرب في التخلص من الحكم العثماني . د-نشر التقدم العلمي والحضاري للشعوب العربية في بلاد الشام.32- وقعت معركة عين جالوت بين المماليك والتتار في عام :

أ-648 هـ . ب-656 هـ . ج-658 هـ . د-702 هـ . 33- المنطقة الحرارية التي تقع بين دائرتي عرض 30 شمالاً وجنوبـًا تعرف باسم المنطقة:

أ-الباردة . ب-الحارة . ج-المعتدلة الباردة . د-المعتدلة الدافئة .

34- تتعامد الشمس كل عام على خط الاستواء :

أ-مرة واحدة. ب-مرتين. ج-ثلاث مرات. د-أربع مرات.

35 - أهم مظاهر التكاثف :

أ-السحاب . ب-الندى . ج-الصقيع . د-المطر .

36- الهدف الأساسي لإنشاء هيئة الأمم المتحدة هو :

أ-تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والثقافية . ب-تنمية العلاقات الدولية بين الدول . ج-تنسيق أعمال الدول من أجل إدراك الغايات المشتركة . د-حفظ السلم والأمن الدوليين .

37- دخلت ضمن الدول السبع الصناعية العظمى فى العالم دولة أ- ماليزيا ب- الصين ج- اليابان د – الهند

38- يوجد مقر حلف الأطلس في :

أ- جنيف ب- بون ج- بروكسيل د- واشنطن

39- - أول أمين عام للجامعة العربية هو :

أ – عبد الرحمن عزام ب- أحمد حلمي عبد الباقي ج- عبد الخالق حسونة د- محمود رياض

40- – إلى أى دولة تنتمى جزيرة جرينلاند أ- الولايات المتحدة ب- الدانمرك ج- انجلترا د- كندا

أسئلة تخصص الدراسات الاجتماعية المتوقعة في اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

ننشر أسئلة تخصص مادة الدراسات الاجتماعية المتوقعة في اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف معلم.

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أسئلة التخصص من داخل لجان مسابقة وزارة التربية والتعليم

نقدم لكم هذه الصور حتى يستفيد بها جميع المعلمين المتقدمين فى مسابقة وزارة التربية والتعليم على وظيفة معلم لمادة الدراسات الاجتماعية.

أسئلة تخصص مسربة من داخل اللجان

أسئلة تخصص من لجان مسابقة وزارة التربية والتعليم

أسئلة تخصص من محافظة شمال سيناء

أسئلة تخصص من داخل اللجان

أسئلة تخصص دراسات أجتماعية